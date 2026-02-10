Napoli Como maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Napoli Como maç kadrosu, muhtemel 11'leri belli oldu

Napoli - Como maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacak sorularının cevapları araştırılıyor. İtalya Kupası çeyrek final maçları kapsamında Napoli ile Como karşı karşıya gelecek. Napoli son 16 turunda Cagliari'yi penaltılarda mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı. Como ise Fiorentina'yı son 16 turunda 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde eşleşen Napoli ile Como bugün yarı final bileti için karşı karşıya gelecek. Futbolseverler tarafından Napoli - Como maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacak sorularının cevapları araştırılıyor.

NAPOLİ - COMO MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanacak olan Napoli - Como maçı açıklanan bilgilere göre TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. İtalya Futbol Federasyonu tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmayı hakem Gianluca Mangeniello yönetecek. Karşılaşmayı kazanan takım yarı finalde ise Inter ile karşı karşıya gelecek.

NAPOLİ - COMO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Kupası çeyrek final maçları kapsamında oynanacak olan Napoli - Como maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 23.00'te başlayacak.

NAPOLİ - COMO MAÇ KADROSU, MUHTEMEL 11

Napoli'de karşılaşma öncesinde Giovanni Di Lorenzo, Pasquale Mazzocchi, Kevin De Bruyne, Billy Gilmour, Scott McTominay ve David Neres'in sakatlığı bulunuyor. Matteo Politano'nun durumuna ise maç saatinde karar verilecek. Como tarafında ise Assane Diao ve Nikolo Vaclina sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecekler.

Napoli - Como maçının muhtemel 11'leri ise şöyle:

Napoli: Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Jesus; Gutierrez, Lobotka, Elmas, Olivera; Vergara, Giovane; Hojlund

Como: Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Paz, Baturina; Douvikas