NASA tarafından yaptığı çalışmalar nedeniyle ayın bir kraterine Ali Kuşçu'nun ismi verildi

14 Temmuz 2024 13:29 - Güncelleme : 14 Temmuz 2024 13:37

Bugün sabah saatlerinde uygulanan KPSS sınavının sona ermesiyle beraber soruların cevapları gündem oldu.

Sınava giren birçok aday tarafından ABD Uzay Ajansı NASA tarafından aya ismi verilen Türk'ün kim olduğu merak ediliyor.

NASA TARAFINDAN AYA İSMİ VERİLEN TÜRK KİMDİR?

NASA tarafından 15. yüzyıl şartlarında ayın yüzölçümünü günümüz teknolojisi ile ölçülen değerlere çok yakın bir şekilde hesaplayan Ali Kuşçu'nun adı ayın bir kriterine verilmiştir.

ALİ KUŞÇU KİMDİR?

Ali Kuşçu 1403 yılında Semerkand'da dünyaya geldi.

Timur İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu'nda astronom, matematikçi ve dil bilimci olarak tarihe geçti.

Ali Kuşçu'nun babası Muhammed, Timur İmparatorluğu sultanı ve astronomu Uluğ Bey'in kuşçusu olduğu için ailesi "Kuşçu" lakabıyla tanınmıştır.

Çocukluğundan itibaren astronomi ve matematiğe ilgi duyan Ali Kuşçu, Hall-ü Eşkâl-i Kamer (Ay Safhalarının Açıklanması) adlı risalesi ve Şerh-i Tecrid adlı eserlerin sahibidir.

Fatih Sultan Mehmet'in davetiyle İstanbul'a gelmiş ve Ayasofya medresesine müderris olarak atanmıştır.