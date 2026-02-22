NASA’dan çarpıcı uyarı: 15 bin “Şehir Katili” asteroit hâlâ kayıp

Dünya’ya yakın yörüngede dolaşan ve bir kenti yerle bir edebilecek büyüklükte yaklaşık 15 bin asteroit henüz tespit edilmedi. NASA’ya göre gezegen savunmasında ciddi bir açık var.

Dünya’nın hemen yanı başında, saatte binlerce kilometre hızla ilerleyen dev kayalar olabilir. Üstelik bazıları bir futbol stadyumu büyüklüğünde. NASA’dan yapılan son açıklama, işte bu gerçeği yeniden gündeme taşıdı.