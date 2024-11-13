Nasuh Mahruki kimdir? AKUT kurucusu Nasuh Mahruki'nin evine polis baskını yapıldı

13 Kasım 2024 09:48 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 09:51

AKUT’un kurucusu Nasuh Mahruki’nin evine polis baskını yapıldı. Bu olayın ardından Nasuh Mahruki’nin hayatına dair araştırmalar hız kazandı.

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Nasuh Mahruki evine polis baskını yapıldığını kişisel sosyal medya hesabından duyurdu. Mahruki, gözaltı girişiminin YKS ile ilgili yaptığı paylaşımlar sebebiyle olduğunu belirtti.

NASUH MAHRUKİ KİMDİR?

2 Mayıs 1968 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Nasuh Mahruki, üniversite hayatına 1922 yılında Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde başladı.

1988 yılında dağcılık sporuyla tanışan Nasuh Mahruki, üç yıl boyunca Bilent Üniversitesi Doğa Sporları Topluluğunun başkanlığını yaptı.

1992-1994 yılları arasında eskiden Sovyetler Birliği'nin sınırları içinde kalan 7000 metreden yüksek beş dağa tırmanarak Kar Leoparı unvanını alan Nasuh Mahruki, 1995 yılında Everest Dağı'na tırmanan ilk Türk ve dünyadaki ilk Müslüman dağcı oldu.

Bahçeşehir Üniversitesi'nde "Takım Çalışması ve Liderlik" dersi veren Mahruki, çeşitli gazete ve dergilerde köşe yazarlığı yapmıştır.

AKUT Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütürken 28 Kasım 2016'da Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Mahruki, 2019'da aldığı bir kararla da AKUT Onursal Başkanlık görevinden de istifa etmiştir.

NASUH MAHRUKİ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

AKUT’un kurucusu Nasuh Mahruki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gözaltı girişiminin sebebini YKS ile ilgili yaptığı paylaşımlar olarak açıkladı.