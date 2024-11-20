Nasuh Mahruki kimdir? Tutuklanma sebebi belli oldu

20 Kasım 2024 12:29 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 12:32

AKUT’un kurucusu Nasuh Mahruki, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Bu olayın ardından Nasuh Mahsuki’ye dair araştırmalar hız kazandı.

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Geçtiğimiz günlerde evine polis baskını yapılan eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, ifade işlemlerinin ardından tutuklama​ talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik tarafından, Nasuh Mahruki'nin tutuklanmasına karar verildi.

NASUH MAHRUKİ KİMDİR?

2 Mayıs 1968 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Nasuh Mahruki, üniversite hayatına 1922 yılında Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde başladı.

1988 yılında dağcılık sporuyla tanışan Nasuh Mahruki, üç yıl boyunca Bilent Üniversitesi Doğa Sporları Topluluğunun başkanlığını yaptı.

1992-1994 yılları arasında eskiden Sovyetler Birliği'nin sınırları içinde kalan 7000 metreden yüksek beş dağa tırmanarak Kar Leoparı unvanını alan Nasuh Mahruki, 1995 yılında Everest Dağı'na tırmanan ilk Türk ve dünyadaki ilk Müslüman dağcı oldu.

Bahçeşehir Üniversitesi'nde "Takım Çalışması ve Liderlik" dersi veren Mahruki, çeşitli gazete ve dergilerde köşe yazarlığı yapmıştır.

AKUT Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütürken 28 Kasım 2016'da Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Mahruki, 2019'da aldığı bir kararla da AKUT Onursal Başkanlık görevinden de istifa etmiştir.

NASUH MAHRUKİ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Geçtiğimiz günlerde YKS​ ile ilgili yaptığı paylaşımlar sebebiyle gözaltına alınan Nasuh Mahruki’ye sosyal medya üzerinden kullandığı ifadeler nedeniyle "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "yargı organlarını alenen aşağılama" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Nasuh Mahruki, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında çıkarıldığı hakimlikçe bugün tutuklandı