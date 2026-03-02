Natanz nükleer tesisi nerede, Türkiye'ye yakın mı? ABD ve İsrail, İran'daki nükleer tesise saldırdı

ABD-İsrail-İran savaşının 3. günüyle birlikte İran'ın nükleer altyapısı yeniden gündeme geldi. İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) nükleer gözlem örgütü nezdindeki büyükelçisi Reza Najafi, ülkenin Natanz'daki nükleer tesisinin 1 Mart 2026 Pazar günü hedef alındığını açıkladı. ABD ve İsrail tarafından düzenlenen ortak askeri operasyonlar sırasında Natanz nükleer tesisinin vurulduğunu belirtti. Uluslararası ATom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Tafael Grossi ise "İran’daki nükleer tesislerin durumuna ilişkin olarak, şu ana kadar Buşehr Nükleer Santrali, Tahran Araştırma Reaktörü ya da diğer nükleer yakıt çevrimi tesisleri dahil olmak üzere, herhangi bir nükleer tesisin zarar gördüğüne veya vurulduğuna dair bir belirti bulunmuyor." ifadelerini kullandı. Peki Natanz nükleer tesisi nerede, Türkiye'ye yakın mı?

NATANZ NÜKLEER TESİSİ NEREDE?

Natanz nükleer tesisi, İran'ın İsfahan Eyaleti'ne bağlı olan Natanz şehrinde bulunuyor. 2012 yılında tesisin ismi suikaste uğrayan Mostafa Ahmedi Roshan'ın anısına değiştirilmiştir. Resmi adı Shadid Ahmadi Roshan Nükleer Tesisi, uranyum zenginleştirmek amacıyla kurulmuştur. İran'ın nükleer programının bir parçası olan tesis, yaklaşık 7,6 m (25ft) kalınlığında beton bir kalkanla korunmaktadır. 2004 yılında tesisin çatısı güçlendirilmiş betonla sertleştirilmiş ve 22 metro toprakla örtülmüştür.

NATANZ NÜKLEER TESİSİ TÜRKİYE'YE YAKIN MI?

İran'ın İsfahan Eyaleti'nde bulunan Natanz şehri, İran'ın başkenti Tahran'ın 25-300 kilometre güneyinde yer alıyor. Natanz şehri Türkiye'ye ise yaklaşık olarak 1.350 kilometre uzaklıktadır. Van ilimizde bulunan Kapıköy Sınır Kapısı ile arasında karayolu olarak 1.300 km mesafe bulunmaktadır. Türkiye-İran sınırına kıyasla tesisin konumu ülkenin iç kesimlerine daha yakın olduğu için doğrudan Türkiye sınırına yakın bir tehdit oluşturmuyor.