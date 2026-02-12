Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Editor
Editor
 TGRT Haber

NBA All Star 2026 ne zaman, format nasıl olacak? Alperen Şengün de kadroda yer alacak

NBA All Star 2026, yeni format ile ne zaman başlıyor belli oldu. NBA All Star 2026 hangi kanalda yayınlanacak açıklandı. NBA All Star format değişikliği ile birlikte yeni format ile ilgili ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı. NBA All-Star heyecanı bu yıl 75’inci kez basketbolseverlerle buluşacak. Los Angeles Clippers’ın yeni evi Intuit Dome’da düzenlenecek organizasyon, klasik Doğu-Batı formatının dışına çıkan yeni sistemiyle dikkat çekiyor. Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, sakatlanan Shai Gilgeous-Alexander’ın yerine kadroya dahil edilerek üst üste ikinci kez All-Star onuru yaşadı. NBA All Star ne zaman? İşte NBA All Star 2026 format, kadro ve yayın bilgileri…

NBA All Star 2026 ne zaman, format nasıl olacak? Alperen Şengün de kadroda yer alacak
NBA All-Star 2026 için geri sayım sürerken organizasyonda uygulanacak yeni sistem ve kadrolar netleşti. Türk basketbolunun önemli isimlerinden Alperen Şengün de yeniden sahne alacak. NBA All Star 2026 format ve diğer detaylar belli oldu.

NBA All Star 2026 ne zaman, format nasıl olacak? Alperen Şengün de kadroda yer alacak

NBA All Star 2026 format! NBA All-Star 2026, Los Angeles Clippers'ın Intuit Dome'unda 13-15 Şubat tarihleri arasında mini turnuva formatıyla düzenlenecek ve Team World kadrosunda yer alan Alperen Şengün de bu yılki organizasyonda mücadele edecek.
NBA All-Star 2026, 13-15 Şubat 2026 tarihleri arasında Los Angeles'taki Intuit Dome'da yapılacak.
Bu yıl klasik Doğu-Batı karşılaşması yerine mini turnuva formatı uygulanacak.
Üç ana All-Star takımı (Team World, Team USA Stripes, Team USA Stars) ve Rising Stars turnuvasının şampiyonu mücadele edecek.
Alperen Şengün, sakatlığı bulunan Shai Gilgeous-Alexander'ın yerine Team World kadrosuna dahil edildi.
Karşılaşmalar S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak.
NBA All Star 2026 ne zaman, format nasıl olacak? Alperen Şengün de kadroda yer alacak

NBA ALL STAR 2026 FORMAT NASIL OLACAK?

NBA All-Star organizasyonu bu yıl klasik Doğu-Batı karşılaşması yerine mini turnuva sistemiyle düzenlenecek. Üç ana All-Star takımı ile Rising Stars turnuvasının şampiyonu organizasyonda yer alacak ve mücadeleler turnuva formatında oynanacak. Team World (Dünya Takımı), Team USA Stripes (Efsaneler) ve Team USA Stars (Genç Yıldızlar) kadroları parkeye çıkacak.

Karşılaşmalar round-robin usulüne göre gerçekleştirilecek ve en başarılı iki takım finalde karşı karşıya gelecek. Final mücadelesi 12 dakikalık periyotlar üzerinden oynanacak ve kazanan ekip NBA All-Star 2026 şampiyonu unvanını alacak. Organizasyon, Los Angeles Clippers’ın yeni salonu Intuit Dome’da yapılacak.

NBA All Star 2026 ne zaman, format nasıl olacak? Alperen Şengün de kadroda yer alacak

NBA ALL STAR 2026 NE ZAMAN?

NBA All-Star 2026 organizasyonu 13-15 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. All-Star Maçı ise 15 Şubat’ı 16 Şubat’a bağlayan gece oynanacak. Karşılaşmalar saat 01.00’de başlayacak. Organizasyon, Los Angeles’ta basketbolseverlerle buluşacak ve 75’inci kez düzenlenecek All-Star etkinliği olarak kayıtlara geçecek.

NBA All Star 2026 ne zaman, format nasıl olacak? Alperen Şengün de kadroda yer alacak

ALPEREN ŞENGÜN NBA ALL STAR'A SEÇİLDİ Mİ?

Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, sakatlığı bulunan Shai Gilgeous-Alexander’ın yerine NBA All-Star 2026 kadrosuna dahil edildi. Milli basketbolcu böylece üst üste ikinci kez All-Star seçilme başarısı elde etti.

2021 NBA Draftı’nda 1. tur 16. sıradan seçilerek lige adım atan 23 yaşındaki oyuncu, beşinci sezonunda 44 maçta 20,8 sayı, 9,4 ribaunt ve 6,3 asist ortalaması yakaladı. Alperen Şengün, NBA All Star 2026’da Team World kadrosunda yer alacak.

NBA All Star 2026 ne zaman, format nasıl olacak? Alperen Şengün de kadroda yer alacak

NBA ALL STAR HANGİ KANALDA?

NBA All-Star 2026 karşılaşmaları S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Organizasyon boyunca düzenlenecek etkinlikler ve All-Star Maçı platform üzerinden izlenebilecek. Basketbolseverler, 15 Şubat’ı 16 Şubat’a bağlayan gece oynanacak All-Star karşılaşmasını S Sport Plus platformu üzerinden takip edebilecek.

NBA All Star 2026 ne zaman, format nasıl olacak? Alperen Şengün de kadroda yer alacak

NBA ALL STAR KADROLARI

NBA All-Star 2026 Turnuvası’nda mücadele edecek takımlar ve oyuncular açıklandı. Team World, Team USA Stripes ve Team USA Stars kadrolarında ligin önde gelen isimleri yer alıyor.

TEAM WORLD (Dünya Takımı):

Alperen Şengün (Houston Rockets), Luka Doncic (Los Angeles Lakers), Nikola Jokic (Denver Nuggets), Victor Wembanyama (San Antonio Spurs), Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Jamal Murray (Denver Nuggets), Pascal Siakam (Indiana Pacers), Karl-Anthony Towns (New York Knicks), Deni Avdija (Portland Trail Blazers)

NBA All Star 2026 ne zaman, format nasıl olacak? Alperen Şengün de kadroda yer alacak

TEAM USA STRIPES (Efsaneler):

LeBron James (Los Angeles Lakers), Stephen Curry (Golden State Warriors), Kevin Durant (Houston Rockets), Kawhi Leonard (LA Clippers), Jalen Brunson (New York Knicks), Jaylen Brown (Boston Celtics), Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers), Norman Powell (Miami Heat)

NBA All Star 2026 ne zaman, format nasıl olacak? Alperen Şengün de kadroda yer alacak

TEAM USA STARS (Genç Yıldızlar):

Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves), Devin Booker (Phoenix Suns), Cade Cunningham (Detroit Pistons), Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers), Chet Holmgren (OKC Thunder), Scottie Barnes (Toronto Raptors), Jalen Duren (Detroit Pistons), Jalen Johnson (Atlanta Hawks)

NBA All Star 2026 ne zaman, format nasıl olacak? Alperen Şengün de kadroda yer alacak

NBA ALL STAR NEDİR?

NBA All-Star, NBA tarafından her yıl düzenlenen ve ligin en iyi oyuncularını bir araya getiren gösteri organizasyonudur. İlk kez 1951 yılında oynanan All-Star Maçı, geleneksel olarak Şubat ayında yapılır.

YORUM YAZ
Uyarı
