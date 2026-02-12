NBA All Star 2026 ne zaman, format nasıl olacak? Alperen Şengün de kadroda yer alacak

NBA All-Star 2026 için geri sayım sürerken organizasyonda uygulanacak yeni sistem ve kadrolar netleşti. Türk basketbolunun önemli isimlerinden Alperen Şengün de yeniden sahne alacak. NBA All Star 2026 format ve diğer detaylar belli oldu.

NBA ALL STAR 2026 FORMAT NASIL OLACAK?

NBA All-Star organizasyonu bu yıl klasik Doğu-Batı karşılaşması yerine mini turnuva sistemiyle düzenlenecek. Üç ana All-Star takımı ile Rising Stars turnuvasının şampiyonu organizasyonda yer alacak ve mücadeleler turnuva formatında oynanacak. Team World (Dünya Takımı), Team USA Stripes (Efsaneler) ve Team USA Stars (Genç Yıldızlar) kadroları parkeye çıkacak.

Karşılaşmalar round-robin usulüne göre gerçekleştirilecek ve en başarılı iki takım finalde karşı karşıya gelecek. Final mücadelesi 12 dakikalık periyotlar üzerinden oynanacak ve kazanan ekip NBA All-Star 2026 şampiyonu unvanını alacak. Organizasyon, Los Angeles Clippers’ın yeni salonu Intuit Dome’da yapılacak.

NBA ALL STAR 2026 NE ZAMAN?

NBA All-Star 2026 organizasyonu 13-15 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. All-Star Maçı ise 15 Şubat’ı 16 Şubat’a bağlayan gece oynanacak. Karşılaşmalar saat 01.00’de başlayacak. Organizasyon, Los Angeles’ta basketbolseverlerle buluşacak ve 75’inci kez düzenlenecek All-Star etkinliği olarak kayıtlara geçecek.

ALPEREN ŞENGÜN NBA ALL STAR'A SEÇİLDİ Mİ?

Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, sakatlığı bulunan Shai Gilgeous-Alexander’ın yerine NBA All-Star 2026 kadrosuna dahil edildi. Milli basketbolcu böylece üst üste ikinci kez All-Star seçilme başarısı elde etti.

2021 NBA Draftı’nda 1. tur 16. sıradan seçilerek lige adım atan 23 yaşındaki oyuncu, beşinci sezonunda 44 maçta 20,8 sayı, 9,4 ribaunt ve 6,3 asist ortalaması yakaladı. Alperen Şengün, NBA All Star 2026’da Team World kadrosunda yer alacak.

NBA ALL STAR HANGİ KANALDA?

NBA All-Star 2026 karşılaşmaları S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Organizasyon boyunca düzenlenecek etkinlikler ve All-Star Maçı platform üzerinden izlenebilecek. Basketbolseverler, 15 Şubat’ı 16 Şubat’a bağlayan gece oynanacak All-Star karşılaşmasını S Sport Plus platformu üzerinden takip edebilecek.

NBA ALL STAR KADROLARI

NBA All-Star 2026 Turnuvası’nda mücadele edecek takımlar ve oyuncular açıklandı. Team World, Team USA Stripes ve Team USA Stars kadrolarında ligin önde gelen isimleri yer alıyor.

TEAM WORLD (Dünya Takımı):

Alperen Şengün (Houston Rockets), Luka Doncic (Los Angeles Lakers), Nikola Jokic (Denver Nuggets), Victor Wembanyama (San Antonio Spurs), Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Jamal Murray (Denver Nuggets), Pascal Siakam (Indiana Pacers), Karl-Anthony Towns (New York Knicks), Deni Avdija (Portland Trail Blazers)

TEAM USA STRIPES (Efsaneler):

LeBron James (Los Angeles Lakers), Stephen Curry (Golden State Warriors), Kevin Durant (Houston Rockets), Kawhi Leonard (LA Clippers), Jalen Brunson (New York Knicks), Jaylen Brown (Boston Celtics), Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers), Norman Powell (Miami Heat)

TEAM USA STARS (Genç Yıldızlar):

Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves), Devin Booker (Phoenix Suns), Cade Cunningham (Detroit Pistons), Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers), Chet Holmgren (OKC Thunder), Scottie Barnes (Toronto Raptors), Jalen Duren (Detroit Pistons), Jalen Johnson (Atlanta Hawks)

NBA ALL STAR NEDİR?

NBA All-Star, NBA tarafından her yıl düzenlenen ve ligin en iyi oyuncularını bir araya getiren gösteri organizasyonudur. İlk kez 1951 yılında oynanan All-Star Maçı, geleneksel olarak Şubat ayında yapılır.