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 | Hüseyin Bahcivan

Ne tatlı, ne ekşi, ne de acı: Bilim insanları yeni tat keşfetti

Bilim insanları tarafından insan dilinin acı, ekşi, tatlı, tuzlu ve umami olmak üzere toplamda 5 tadı algılayabildiği düşünülüyordu. Son yapılan araştırmalarda bilim insanları, birçok kişinin şimdiye kadar farkında olmadığı altıncı bir temel tadı algılayabildiğini keşfetti. Daha önce bu tadı barındıran yiyecekler yemiş olabilirsiniz.

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Ne tatlı, ne ekşi, ne de acı: Bilim insanları yeni tat keşfetti
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
09.04.2025
saat ikonu 15:48
|
GÜNCELLEME:
09.04.2025
saat ikonu 15:52

Bilim insanları dilimizin bugüne dek farkında olmadığımız altıncı bir temel tadı da algılayabildiğini keşfetti. Üstelik yeni keşfedilen bu tadı daha önce Kuzey Avrupa ülkelerine gittiyseniz deneyimlemiş olma ihtimaliniz bulunuyor.

ABD'deki Güney Kaliforniya Üniversitesi'nden nörobilim uzmanı Emily Liman liderliğinde gerçekleştirilen araştırmalarda, dilimizin tepki verdiği 6. tat bulundu.

Ne tatlı, ne ekşi, ne de acı: Bilim insanları yeni tat keşfetti

BİRÇOK KİŞİ EKŞİ TAT İLE KARIŞTIRIYOR.

Nature Communications dergisinde yayımlanan çalışmada yeni keşfedilen tadın amonyum klorür olduğu belirtildi. Dildeki "OTOP1" adlı protein reseptörlerini aktive eden amonyum klorürün son yapılan çalışmadan önce "ekşi" tat ile ilişkilendiriliyordu.

Ancak bilim insanları proteinlerin amonyum klorüre de duyarlı olduğunu gözlemledi. Yani dilimiz, amonyum klorürü farklı bir tatmış gibi algılıyor.

Ne tatlı, ne ekşi, ne de acı: Bilim insanları yeni tat keşfetti

KUZEY AVRUPA ÜLKELERİNE GİTTİYSENİZ TATMIŞ OLABİLİRSİNİZ!

Finlandiya, İsveç ya da Norveç gibi Kuzey Amerika ülkelerine seyahat ettiyseniz 6. tadı tatmış olabilirsiniz. Bu bölgelerde oldukça fazla tüketilen şekerlerin içinde amonyum klorür yani 6. tat bulunuyor.

Birçok insan bu şekerleri ilk kez deneyimlediğinde beğenirken, bazıları ise hiç beğenmiyor. Herkesin damak tadına uygun olmayan 6. tadı deneyimlediyseniz kesinlikle fark etmişsinizdir.

Ne tatlı, ne ekşi, ne de acı: Bilim insanları yeni tat keşfetti

TAT ALGIMIZ YENİDEN TANIMLANIYOR

Dilimizde bulunan OTOP1 reseptörü, normalde limonata veya sirke gibi asidik besinleri tükettiğimizde hidrojen iyonlarını tespit ederek, ekşi olarak algılıyor. Ancak amonyum klorür de bu iyon dengesini etkileyerek aynı kanalı tetikliyor. Bu da tamamen bağımsız ve kendine özgü bir tat olarak sınıflandırılmasını mümkün kılıyor.

Ne tatlı, ne ekşi, ne de acı: Bilim insanları yeni tat keşfetti

DAMAK TADIMIZA DAHA UYGUN YEMELER YAPILABİLİR

6. tadın keşfedilmesiyle birlikte gıda sektöründe uzun vadede büyük gelişmelerin yaşanacağı tahmin ediliyor. Yeni tatlar keşfedildikçe, daha sağlıklı ve iştah açıcı gıdaların geliştirilmesi mümkün hale gelebilir. Belki de gelecekte daha fazla tat keşfedebiliriz.

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