Ne zaman yağmur yağacak? Bazı bölgelerde yağış bekleniyor

Türkiye, Temmuz ayını sıcak hava dalgasının etkisi altında geçiriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün raporları, yağışların sınırlı bölgelerde etkili olacağını gösteriyor.

YAĞMUR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, Temmuz’un son haftasında Türkiye’nin büyük bir kısmında yağmur beklentisi oldukça sınırlı. Ancak, 25 Temmuz Cuma akşamı ve 26 Temmuz Cumartesi öğle saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz’in iç kesimleri (Rize, Trabzon, Artvin’in iç bölgeleri) ile Doğu Anadolu’nun doğu kesimlerinde (Erzurum, Kars, Iğdır, Ağrı, Van’ın kuzey ve doğu çevreleri, Bingöl ve Muş’un kuzey çevreleri) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise 25-27 Temmuz 2025 tarihleri arasında yağmur beklenmiyor.

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun doğusundaki yağışlar, kısa süreli ve bölgesel olacak. MGM’nin uzun vadeli tahminlerine göre, Temmuz ayı boyunca yağışlar genel olarak mevsim normalleri civarında veya altında seyredecek.

HAVALAR NE ZAMAN SOĞUYACAK?

MGM’nin kısa vadeli tahminlerine göre, 25-30 Temmuz 2025 tarihleri arasında Türkiye genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Özellikle Marmara’nın güneyi, Ege, Orta Akdeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu’nun güney ve doğu kesimlerinde sıcaklıklar 30-43°C aralığında olacak ve yüksek nem ile kuvvetli rüzgarlar (30-50 km/saat) hissedilen sıcaklığı artıracak. Şu anki verilere göre, bu dönemde serin bir hava dalgasının ülkeye giriş yapacağına dair kesin bir bilgi bulunmuyor.

YAĞIŞ BEKLENİYOR MU?

Temmuz ayının son haftasında yağış beklentisi, yalnızca Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun doğu bölgeleriyle sınırlı. 25 Temmuz akşamı ve 26 Temmuz öğle saatlerinden itibaren Rize, Trabzon, Artvin’in iç bölgeleri ile Erzurum, Kars, Iğdır, Ağrı, Van, Bingöl ve Muş’un kuzey çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Diğer bölgelerde, özellikle Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da 25-27 Temmuz 2025 tarihleri arasında yağış öngörülmüyor. Yağışların yoğunluğu genellikle hafif ila orta kuvvette olacak.