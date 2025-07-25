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 | TGRT Haber

Ne zaman yağmur yağacak? Bazı bölgelerde yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) 24 Temmuz 2025 tarihli raporuna göre, Türkiye genelinde sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor ve sıcaklıklar mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyrediyor. Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde yüksek sıcaklıklar ve nem, hissedilen sıcaklığı artırırken, bunaltıcı sıcaklardan sonra vatandaşlar yağış beklentisi içerisinde.

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Ne zaman yağmur yağacak? Bazı bölgelerde yağış bekleniyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
25.07.2025
saat ikonu 22:55
|
GÜNCELLEME:
25.07.2025
saat ikonu 22:57

, ayını sıcak dalgasının etkisi altında geçiriyor. Genel Müdürlüğü’nün raporları, yağışların sınırlı bölgelerde etkili olacağını gösteriyor.

YAĞMUR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, Temmuz’un son haftasında Türkiye’nin büyük bir kısmında yağmur beklentisi oldukça sınırlı. Ancak, 25 Temmuz Cuma akşamı ve 26 Temmuz Cumartesi öğle saatlerinden itibaren ’in iç kesimleri (Rize, Trabzon, Artvin’in iç bölgeleri) ile ’nun doğu kesimlerinde (Erzurum, Kars, Iğdır, Ağrı, Van’ın kuzey ve doğu çevreleri, Bingöl ve Muş’un kuzey çevreleri) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise 25-27 Temmuz 2025 tarihleri arasında yağmur beklenmiyor.

Ne zaman yağmur yağacak? Bazı bölgelerde yağış bekleniyor

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun doğusundaki yağışlar, kısa süreli ve bölgesel olacak. MGM’nin uzun vadeli tahminlerine göre, Temmuz ayı boyunca yağışlar genel olarak mevsim normalleri civarında veya altında seyredecek.

Ne zaman yağmur yağacak? Bazı bölgelerde yağış bekleniyor

HAVALAR NE ZAMAN SOĞUYACAK?

MGM’nin kısa vadeli tahminlerine göre, 25-30 Temmuz 2025 tarihleri arasında Türkiye genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Özellikle Marmara’nın güneyi, Ege, Orta Akdeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu’nun güney ve doğu kesimlerinde sıcaklıklar 30-43°C aralığında olacak ve yüksek nem ile kuvvetli rüzgarlar (30-50 km/saat) hissedilen sıcaklığı artıracak. Şu anki verilere göre, bu dönemde serin bir hava dalgasının ülkeye giriş yapacağına dair kesin bir bilgi bulunmuyor.

Ne zaman yağmur yağacak? Bazı bölgelerde yağış bekleniyor

YAĞIŞ BEKLENİYOR MU?

Temmuz ayının son haftasında beklentisi, yalnızca Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun doğu bölgeleriyle sınırlı. 25 Temmuz akşamı ve 26 Temmuz öğle saatlerinden itibaren Rize, Trabzon, Artvin’in iç bölgeleri ile Erzurum, Kars, Iğdır, Ağrı, Van, Bingöl ve Muş’un kuzey çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Diğer bölgelerde, özellikle Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da 25-27 Temmuz 2025 tarihleri arasında yağış öngörülmüyor. Yağışların yoğunluğu genellikle hafif ila orta kuvvette olacak.

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