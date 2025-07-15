Neden sela okunuyor son dakika 16 Temmuz? İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir sela okunmasının nedeni

15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece Türkiye'nin dört bir yanında sela sesi duyuldu. Vatandaşlar İstanbul, İzmir, Samsun, Ankara'da neden sela okunuyor merak ederken nedeni daha önceden duyurulmuştu.

15 Temmuz'un gecesinde 00.13'te yükselen sela sesi sonrası nedeni de araştırıldı. İstanbul, Ankara, İzmir, Balıkesir, Çanakkale, Antalya, Konya, Edirne, Bartın gibi illerimizde 00.13'te okunan selanın nedeni duyuruldu.

NEDEN SELA OKUNUYOR 16 TEMMUZ 2025 SON DAKİKA?

15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece saat 00.13'te tüm camilerde aynı anda sela okunuyor. Cami minarelerinin sabaha kadar ışıklarının açık kalması ve sela okunmasının nedeni ise Demokrasi ve Millî Birlik Günü olması.

15 Temmuz'da hayatını kaybeden şehitlerimiz için bu gece tüm camilerde sela okunuyor. 15 Temmuz 2016 senesinde yaşanan darbe girişimi gününde millet maneviyatının hissedilmesi ve birlik duygusunun pekiştirilmesi için sela sesleri tüm camilerde yükselmişti. O geceden beri her 15 Temmuz gecesinde tüm camilerde sela okunuyor.

00.13'TE NEDEN SELA OKUNUYOR SON DAKİKA?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 9. yıl dönümünde çeşitli anma törenleri ve etkinlikler düzenlendi. 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan darbe girişimi esnasında camilerde sela sesleri yükselmişti. Bu sene Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 9. yıl dönümü olurken bu gece de camilerde sela sesi yükselecek.

İSTANBUL'DA SELA NEDEN OKUNUYOR?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 9. yıl dönümünde Türkiye genelinde tüm camilerde sela okunuyor. 2016 senesinde yaşanan darbe girişimi esnasında ülkemizin dört bir yanında sela okunmuştu. Her sene olduğu gibi bu yıl da tüm camilerde sela okunacak. 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece saat 00.13'te tüm camilerde eş zamanlı sela verilecek