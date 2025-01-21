Nedim Türkmen kimdir? Sözcü Gazetesi yazarı Nedim Türkmen Kartalkaya'daki otel yangını faciasında öldü mü?
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezindeki Grand Kartal otelde gece saatlerinde çıkan yangın faciasında Sözcü Gazetesi yazarlarından Nedim Türkmen’in de hayatını kaybettiği öğrenildi.
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezinde yaşanan faciada Sözcü yazarı Nedim Türkmen, eşi Ayşe Neva, 18 yaşındaki kızları Ala Dora ve 22 yaşındaki oğulları Yüce Ata’dan haber alınamıyordu.
Son olarak Türkmen’in kızı Ala Türkmen’in sosyal medya hesabından yaptığı yardım çağrısında, “Grand Kartal 9013 oda, piste bakan taraf. Ailemden hâlâ haber yok, yangında mahsuruz. Acil yardım.” ifadeleri kullandığı görülmüştü.
NEDİM TÜRKMEN OTEL YANGINI FACİASINDA ÖLDÜ MÜ?
Alınan son bilgilere göre; ailesiyle birlikte Grand Kartal otelde yangında mahsur kalan Nedim Türkmen’in hayatını kaybettiği öğrenildi.
Faciada Nedim Türkmen, eşi Ayşe Neva, kızı Ala Dora ve oğlu Yüce Ata dâhil 66 vatandaşımızın hayatını kaybettiği duyuruldu.
NEDİM TÜRKMEN KİMDİR?
Nedim Türkmen, 1 Mayıs 1966 tarihinde Ordu'da doğdu.
Türkmen, Ankara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünü bitirdi.
1 Haziran 2009'da yapılan Orduspor kongresinde 116 oy ile Türkmen, Orduspor Kulübü Başkanı seçilmişti.