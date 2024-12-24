Nedim Yamalı'nın istifası sonrası Saadet Partisi'nin sandalye sayısı gündeme geldi

24 Aralık 2024 13:56 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 14:06

Gelecek Partisi Ankara Milletvekili Nedim Yamalı'nın istifa etmesi üzerine gözler Saadet ve Gelecek Grubunun düşüp düşmediğine çevrildi. İki parti 6 Temmuz 2023'te ittifak kurmuştu. Bugün Nedim Yamalı'nın istifa etmesi üzerine Saadet Partisi'nin sandalye sayısı gündeme geldi.

24 Aralık Salı günü gelen istifa​ sonrasında Saadet Partisi​ grubu sayısı 19'a düştü. Böylece grup hakkını kaybederken Nedim Yamalı'nın neden istifa ettiği de merak konusu oldu.

Yamalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile görevinden ayrıldığını duyurdu.

NEDİM YAMALI İSTİFA MI ETTİ, NEDEN?

Yamalı bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile partiden istifa ettiğini duyurdu.

Yamalı'nın açıklaması şöyle oldu:

"Kuruluşundan bu yana görev aldığım Gelecek Partisi üyeliğinden bugün itibariyle istifa ediyorum. Genel Başkanım Sayın Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’na çalışmalarım sırasında verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyor, tüm partili arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

SAADET PARTİSİ SANDALYE MİLLETVEKİLİ​ SAYISI KAÇ OLDU?

TBMM sitesinde yer alan bilgilere göre Saadet Partisi'nin sandalye dağılımında sayı 20 olarak gözüküyor. Nedim Yamalı'nın istifası sonrasında sayı 19'a düştü.

SAADET PARTİSİ DÜŞTÜ MÜ?

Bugün Nedim Yamalı'nın istifa etmesi üzerine Gelecek Partisi'nin milletvekili sayısı 8'e düştü. Böylece Saadet Grubu 20 milletvekili sayısının altında kaldı. Bu durumda da grup hakkını kaybetmiş oldu.