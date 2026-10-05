Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Aktüel
Avatar
Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 10:14
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 10:14

Nefertiti kimdir, ne demek? Müge Anlı İbrahim Ekici konusunda merak edildi

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alınan İbrahim Ekici dosyasında Nefertiti isminin geçmesiyle birlikte bu ismin anlamı ve hikayesi merak konusu oldu. Mine Ekici'nin açıklamalarında Hüseyin Sarıbaş'ın Nefertiti ismini farklı bir mistik anlatı içerisinde kullandığı öne sürüldü. Peki, Nefertiti kimdir, ne demek? İşte Antik Mısır Kraliçesi Nefertiti'nin hayatı ve tarihteki yeri.

Avatar
Editor
 Simal Güdüm
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Nefertiti kimdir, ne demek? Müge Anlı İbrahim Ekici konusunda merak edildi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 10:14
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 10:14

ile Tatlı Sert programında gündeme gelen İbrahim Ekici dosyası, dikkat çeken iddialarla kamuoyunun gündemine geldi. 31 Mart 2024'te 'daki evinde hayatını kaybeden 30 yaşındaki İbrahim Ekici'nin ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, eşi Mine Ekici'nin canlı yayındaki açıklamaları dosyanın farklı yönlerinin de tartışılmasına neden oldu.

NEFERTİTİ KİMDİR?

Nefertiti, MÖ 14. yüzyılda Antik Mısır'da yaşamış ve Mısır tarihinin en tanınmış kraliçelerinden biri olmuştur. Firavun Akhenaten'in eşi olan Nefertiti, özellikle Amarna Dönemi'ndeki siyasi ve dini değişimlerle bağlantılı olarak bilinir.

Nefertiti kimdir, ne demek? Müge Anlı İbrahim Ekici konusunda merak edildi

Nefertiti, Antik Mısır'ın güçlü kadın figürlerinden biri olarak kabul edilir. Eşi Akhenaten döneminde geleneksel Mısır tanrılarından özellikle Amun kültünün yerine Aten'e dayalı yeni dini anlayışın öne çıkarılmasında kraliyet ailesinin önemli bir üyesiydi.

Nefertiti'nin yaşamının sonraki dönemlerine ilişkin bilgiler ise oldukça sınırlıdır. Kraliçenin ölüm tarihi ve mezarının kesin yeri konusunda tarihçiler ve arkeologlar arasında farklı görüşler bulunuyor.

NEFERTİTİ NE DEMEK?

Nefertiti adı, Antik Mısır dilindeki "Nfr.t-jy.tj" biçiminden gelir. İsim genel olarak "Güzel olan geldi" veya "Güzel kadın geldi" şeklinde yorumlanır.

Nefertiti'nin tam unvanı ve isminin farklı çevirileri kaynaklara göre değişebilse de, ismin güzellik ve geliş anlamlarıyla ilişkilendirildiği bilinir.

NEFERTİTİ'NİN HİKAYESİ NEDİR?

Nefertiti, MÖ 14. yüzyılda Firavun Akhenaten'in eşi olarak Mısır kraliyet ailesinin en önemli isimlerinden biri haline geldi. Akhenaten'in hükümdarlığı sırasında başkent Amarna'ya taşındı ve Aten merkezli dini anlayış ön plana çıkarıldı.

Nefertiti, bu döneme ait kabartma ve tasvirlerde eşi Akhenaten ve çocuklarıyla birlikte sık sık gösterildi. Bu durum, kraliçenin yalnızca firavunun eşi olmadığını, dönemin dini ve siyasi hayatında da önemli bir konuma sahip olduğunu düşündürüyor.

Nefertiti'nin Akhenaten ile evliliğinden birden fazla kızı oldu. Bu kızlar arasında daha sonra Tutankhamun'un eşi olan Ankhesenpaaten de bulunuyordu.

Kraliçenin hayatının son dönemine ilişkin bilgiler ise kesin değil. Nefertiti'nin Akhenaten'in hükümdarlığının ilerleyen yıllarında öldüğü veya farklı bir isimle yaşamını sürdürdüğü yönünde çeşitli teoriler ortaya atıldı.

Nefertiti büstü nerede?

Nefertiti denildiğinde akla gelen en önemli tarihi eserlerden biri, kraliçenin ünlü Nefertiti büstüdür.

Yaklaşık MÖ 14. yüzyıla tarihlenen büst, 1912 yılında Alman arkeolog Ludwig Borchardt'ın yürüttüğü kazılar sırasında Amarna'da bulundu. Eser, Antik Mısır'ın en tanınmış sanat eserlerinden biri haline geldi.

Nefertiti büstü bugün Almanya'nın Berlin kentindeki Neues Museum'da sergileniyor. Kireç taşından yapılan ve boyalı alçı kaplamaya sahip olan eser, Nefertiti'nin günümüzdeki popüler imajının oluşmasında büyük rol oynadı.

Müge Anlı'daki İbrahim Ekici olayında Nefertiti ismi neden gündeme geldi?

Nefertiti isminin Müge Anlı'daki İbrahim Ekici dosyasında gündeme gelmesinin nedeni, Mine Ekici'nin canlı yayında yaptığı açıklamalardı.

Nefertiti kimdir, ne demek? Müge Anlı İbrahim Ekici konusunda merak edildi

Mine Ekici'nin iddiasına göre Hüseyin Sarıbaş, kendisine çeşitli mistik anlatılar aktardı ve içinde "Meryem" isimli bir cin bulunduğunu söyledi. Ekici ayrıca bu varlığın Müslüman olmadan önce "Nefertiti" adını taşıdığının kendisine anlatıldığını öne sürdü.

Bu ifade üzerine Nefertiti'nin kim olduğu ve tarihteki yeri izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı.

Burada önemli bir ayrım bulunuyor: Antik Mısır Kraliçesi Nefertiti'nin tarihi kimliği ile programda aktarılan mistik iddialar birbirinden farklı konulardır. Nefertiti'nin Antik Mısır'da yaşamış tarihi bir kraliçe olduğu arkeolojik ve tarihsel kaynaklarla bilinir. Programda dile getirilen diğer anlatılar ise dosyada yer alan iddialar kapsamında değerlendirilmelidir.

Nefertiti hangi dönemde yaşadı?

Nefertiti, yaklaşık MÖ 14. yüzyılda, Antik Mısır'ın Yeni Krallık döneminde yaşadı. Akhenaten'in hükümdarlığı sırasında kraliçe olarak önemli bir konuma sahipti.

Nefertiti ve Akhenaten döneminin en belirgin özelliklerinden biri, Aten merkezli dini anlayışın öne çıkarılması ve Amarna kentinin önemli bir merkez haline getirilmesiydi.

Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#konya
#Müge Anlı
#İbrahim Ekici
#Nefertiti
#Akhenaten
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.