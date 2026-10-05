Nefertiti kimdir, ne demek? Müge Anlı İbrahim Ekici konusunda merak edildi

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen İbrahim Ekici dosyası, dikkat çeken iddialarla kamuoyunun gündemine geldi. 31 Mart 2024'te Konya'daki evinde hayatını kaybeden 30 yaşındaki İbrahim Ekici'nin ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, eşi Mine Ekici'nin canlı yayındaki açıklamaları dosyanın farklı yönlerinin de tartışılmasına neden oldu.

NEFERTİTİ KİMDİR?

Nefertiti, MÖ 14. yüzyılda Antik Mısır'da yaşamış ve Mısır tarihinin en tanınmış kraliçelerinden biri olmuştur. Firavun Akhenaten'in eşi olan Nefertiti, özellikle Amarna Dönemi'ndeki siyasi ve dini değişimlerle bağlantılı olarak bilinir.

Nefertiti, Antik Mısır'ın güçlü kadın figürlerinden biri olarak kabul edilir. Eşi Akhenaten döneminde geleneksel Mısır tanrılarından özellikle Amun kültünün yerine Aten'e dayalı yeni dini anlayışın öne çıkarılmasında kraliyet ailesinin önemli bir üyesiydi.

Nefertiti'nin yaşamının sonraki dönemlerine ilişkin bilgiler ise oldukça sınırlıdır. Kraliçenin ölüm tarihi ve mezarının kesin yeri konusunda tarihçiler ve arkeologlar arasında farklı görüşler bulunuyor.

NEFERTİTİ NE DEMEK?

Nefertiti adı, Antik Mısır dilindeki "Nfr.t-jy.tj" biçiminden gelir. İsim genel olarak "Güzel olan geldi" veya "Güzel kadın geldi" şeklinde yorumlanır.

Nefertiti'nin tam unvanı ve isminin farklı çevirileri kaynaklara göre değişebilse de, ismin güzellik ve geliş anlamlarıyla ilişkilendirildiği bilinir.

NEFERTİTİ'NİN HİKAYESİ NEDİR?

Nefertiti, MÖ 14. yüzyılda Firavun Akhenaten'in eşi olarak Mısır kraliyet ailesinin en önemli isimlerinden biri haline geldi. Akhenaten'in hükümdarlığı sırasında başkent Amarna'ya taşındı ve Aten merkezli dini anlayış ön plana çıkarıldı.

Nefertiti, bu döneme ait kabartma ve tasvirlerde eşi Akhenaten ve çocuklarıyla birlikte sık sık gösterildi. Bu durum, kraliçenin yalnızca firavunun eşi olmadığını, dönemin dini ve siyasi hayatında da önemli bir konuma sahip olduğunu düşündürüyor.

Nefertiti'nin Akhenaten ile evliliğinden birden fazla kızı oldu. Bu kızlar arasında daha sonra Tutankhamun'un eşi olan Ankhesenpaaten de bulunuyordu.

Kraliçenin hayatının son dönemine ilişkin bilgiler ise kesin değil. Nefertiti'nin Akhenaten'in hükümdarlığının ilerleyen yıllarında öldüğü veya farklı bir isimle yaşamını sürdürdüğü yönünde çeşitli teoriler ortaya atıldı.

Nefertiti büstü nerede?

Nefertiti denildiğinde akla gelen en önemli tarihi eserlerden biri, kraliçenin ünlü Nefertiti büstüdür.

Yaklaşık MÖ 14. yüzyıla tarihlenen büst, 1912 yılında Alman arkeolog Ludwig Borchardt'ın yürüttüğü kazılar sırasında Amarna'da bulundu. Eser, Antik Mısır'ın en tanınmış sanat eserlerinden biri haline geldi.

Nefertiti büstü bugün Almanya'nın Berlin kentindeki Neues Museum'da sergileniyor. Kireç taşından yapılan ve boyalı alçı kaplamaya sahip olan eser, Nefertiti'nin günümüzdeki popüler imajının oluşmasında büyük rol oynadı.

Müge Anlı'daki İbrahim Ekici olayında Nefertiti ismi neden gündeme geldi?

Nefertiti isminin Müge Anlı'daki İbrahim Ekici dosyasında gündeme gelmesinin nedeni, Mine Ekici'nin canlı yayında yaptığı açıklamalardı.

Mine Ekici'nin iddiasına göre Hüseyin Sarıbaş, kendisine çeşitli mistik anlatılar aktardı ve içinde "Meryem" isimli bir cin bulunduğunu söyledi. Ekici ayrıca bu varlığın Müslüman olmadan önce "Nefertiti" adını taşıdığının kendisine anlatıldığını öne sürdü.

Bu ifade üzerine Nefertiti'nin kim olduğu ve tarihteki yeri izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı.

Burada önemli bir ayrım bulunuyor: Antik Mısır Kraliçesi Nefertiti'nin tarihi kimliği ile programda aktarılan mistik iddialar birbirinden farklı konulardır. Nefertiti'nin Antik Mısır'da yaşamış tarihi bir kraliçe olduğu arkeolojik ve tarihsel kaynaklarla bilinir. Programda dile getirilen diğer anlatılar ise dosyada yer alan iddialar kapsamında değerlendirilmelidir.

Nefertiti hangi dönemde yaşadı?

Nefertiti, yaklaşık MÖ 14. yüzyılda, Antik Mısır'ın Yeni Krallık döneminde yaşadı. Akhenaten'in hükümdarlığı sırasında kraliçe olarak önemli bir konuma sahipti.

Nefertiti ve Akhenaten döneminin en belirgin özelliklerinden biri, Aten merkezli dini anlayışın öne çıkarılması ve Amarna kentinin önemli bir merkez haline getirilmesiydi.