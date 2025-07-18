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 | Sumru Tarhan

Nefes kredisi bitti mi? TOBB'dan açıklama

Belirli bankalar üzerinden başvuruların alındığı Nefes Kredisine kısa süre içerisinde binlerce başvuru yapıldı. Firmanın azami 2,5 milyon lira kullanabileceği kredilerde süreç yakından takip edilirken Nefes Kredisi bitti mi araştırılıyor. Krediler 6 ay ödemesiz şekilde azami 36 ay vadeli olacak.

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Nefes kredisi bitti mi? TOBB'dan açıklama
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
18.07.2025
saat ikonu 13:26
|
GÜNCELLEME:
18.07.2025
saat ikonu 13:26

’a bağlı oda ve borsalara kayıtlı olanların yararlanabileceği TOBB Nefes Kredisi, büyük ilgi gördü. Başvuru yaparken kayıtlı olunan oda veya borsa kullanılırken kredinin onaylanması ve tahsis işlemi bankalar tarafından yürütülüyor. Binlerce kişinin gündeminde yer alan Nefes kredisinin bitip bitmediği de merak konusu haline geldi.

NEFES KREDİSİ BİTTİ Mİ SON DAKİKA?

Odalar ve Borsalar Birliği, Nefes kredisinin sona erdiğine dair çıkan haberlerle ilgili açıklama yaparken 15 Temmuz itibarıyla 11 bin 900 firmada 16,2 milyar TL tutarında kredi hacmine ulaşıldığını belirtti. TOBB, kredilerde 25 milyar TL miktarına ulaşana kadar taleplerin alınacağını paylaştı.

Nefes kredisi bitti mi? TOBB'dan açıklama

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından 15 Temmuz tarihinde yapılan açıklama şöyle oldu:

“KOBİ’lerin yaşadığı krediye erişim sıkıntısını hafifletmek üzere geçtiğimiz hafta başlatılan TOBB Nefes Kredisi’nde bugün itibariyle 11 bin 900 firmada 16,2 milyar TL tutarında kredi hacmine ulaşıldı. Bu kredi paketinde kamu idaremiz 25 milyar TL için onay vermiş olup bu miktara ulaşana kadar taleplerin alınmasına ve kredinin kullandırımına devam edilecektir.

Nefes kredisi bitti mi? TOBB'dan açıklama

TOBB Nefes Kredisi kapsamında hangi firmalara kredi kullandırılacağı ve bu kredilerin onayı ilgili bankalarca gerçekleştirilmektedir. TOBB, Oda ve Borsaların kredi verilecek firmaların seçiminde, kredilerin onaylanmasında veya kullandırılmasında bir yetkisi bulunmamaktadır.

Gelen yüksek talep sonrasında yetersiz kalan bu limitin artırılmasına yönelik talebimiz de ilgili makamlara iletilmiştir. Talebimizin olumlu sonuçlanması durumunda bu ilave kredi limiti de KOBİ’lerimizin kullanımına sunulacaktır.”

Nefes kredisi bitti mi? TOBB'dan açıklama

TOBB NEFES KREDİSİ BAŞVURU BİTTİ Mİ?

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada çıkan kredi başvuru tarihi sona erdi paylaşımları sonrası açıklama şöyle oldu:

"TOBB Nefes Kredisi başvuruları Bankaların entegrasyonuna göre 8 - 9 Temmuz tarihlerinde başlamıştır. Toplam kredi limiti bitene kadar devam edecektir. TOBB Nefes Kredisi başvurularının kapandığına ilişkin gazete ve sosyal medyada çıkan haberler kesinlikle doğru değildir."

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ETİKETLER
#türkiye
#tobb
# Ekonomi
#Finans
#Tobb Nefes Kredisi
#Kobİ'lere Kredi
#Aktüel
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