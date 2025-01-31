Nefes: Yer Eksi 2 nerede çekildi? TV’de ilk kez yayınlandı

31 Ocak 2025 21:50 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 21:51

Hakan Evrensel'in gerçek olaylardan esinlenerek yazdığı "Yer Eksi İki" kitabından uyarlanan "Nefes: Yer Eksi İki" filmi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelesini ve askerlerin psikolojisini derinlemesine ele alıyor. Yönetmen Ozan Uzunoğlu'nun imzasını taşıyan film, izleyicilere savaşın insani boyutunu gösteriyor. Nefes: Yer Eksi 2’nin konusunun yanı sıra çekim mekanları da büyük ilgi gördü.

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Nefes: Yer Eksi İki filmi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelesini konu alarak, askerlerin psikolojisini ve yaşanan olayların insani boyutunu izleyiciye aktarıyor. Film, Hakan Evrensel'in gerçek olaylardan esinlenerek kaleme aldığı "Yer Eksi İki" kitabından uyarlandı.

NEFES YER EKSİ 2 NEREDE ÇEKİLDİ?

Nefes: Yer Eksi İki filminin çekimleri, Niğde’nin Çamardı ilçesinde gerçekleştirildi. Çamardı'nın seçilme nedeni, bölgenin doğal coğrafi yapısının ve Güneydoğu Anadolu’daki dağlık alanların benzerliğidir. Aladağlar Milli Parkı içerisinde yer alan Çamardı, 3756 metre yüksekliğindeki Demirkazık Tepesi ile öne çıkar. Bu bölge, dağcılık ve doğa sporları açısından önemli bir noktadır ve zorlu arazi şartları ile kayalık yapısı, gerçekçi savaş sahneleri için ideal bir ortam sunar.

Çamardı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Doğu'daki operasyonlarını hatırlatan doğal koşullarıyla film için en uygun mekânlardan biri olarak seçildi. Film ekibi, Çamardı'nın doğal güzelliklerini ve zorlu coğrafyasını kullanarak, askerlerin yaşadığı zorlukları ve savaşın gerçekliğini beyaz perdeye yansıttı.

NEFES YER EKSİ 2 FİLMİ NE ANLATIYOR?

Nefes: Yer Eksi İki filmi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin doğudaki terörle mücadelesi sırasında yaşanan olayları ve askerlerin psikolojik durumlarını merkezine alıyor. Filmde, gazeteci Ufuk, haber yapmak amacıyla bölgeye gider ve burada Elektrikçi Salman ile Tayfun Yüzbaşı ile yolları kesişir. Bu üç karakter, farklı hayatlardan gelmelerine rağmen, olaylar zinciriyle kaderlerini bir noktada buluşturur.

Film, vatan sevgisi, fedakarlık, korku ve cesaret gibi güçlü temaları işleyerek, savaşın sadece cephede değil, insanların zihinlerinde ve duygularında nasıl izler bıraktığını gözler önüne seriyor.

NEFES: YER EKSİ İKİ NEREDE ÇEKİLMİŞ?

Film, Niğde’nin Çamardı ilçesinde çekildi.