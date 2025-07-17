Nelson Semedo değeri ne kadar? Galatasaray’dan sağ beke çözüm

Yeni sezon hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden Galatasaray’da sağ bek problemi devam ediyor.

Elias Jelert ve Frankowski'de aradığını bulamayan Sarı kırmızılılarda gözler yeni adaylara çevrildi.

31 yaşındaki Portekizli sağ bekin Wolverhampton ile sözleşmesi sona ermişti.

İddialara göre Nelson Semedo, Türkiye’ye sıcak bakıyor.

NELSON SEMEDO DEĞERİ NE KADAR?

Kariyerine Sintrense'de başlayan Nelson Semedo, 2012 yılında Benfica'ya transfer oldu 2015 yılında ise as kadroya yükseldi.

2017'de transfer olduğu Barcelona ile ilk iki sezonda La Liga şampiyonluğu yaşadı.

2020 yılında Wolverhampton’a tranfer olan oyuncunun güncel piyasa değeri ise 9 milyon euro civarında.