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 | Hüseyin Bahcivan

Nelson Semedo kimdir, nereli? İstatistikleri ve bonservis değeri gündemde

Fenerbahçe, Wolverhampton forması giyen 31 yaşındaki sağ bek oyuncusu Nelson Semedo transferini dün akşam saatlerinde duyurdu. Sarı-lacivertliler tarafından yapılan duyurunun ardından Nelson Semedo kimdir, nereli, istatistikleri ve bonservis değeri gündem oldu.

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Nelson Semedo kimdir, nereli? İstatistikleri ve bonservis değeri gündemde
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
31.07.2025
saat ikonu 09:28
|
GÜNCELLEME:
31.07.2025
saat ikonu 09:28

John Duran, Archie Brown ve Milan Skriniar'ın ardından bir ismi daha renklerine bağladı. Sarı-lacivertliler, Premier Lig ekiplerinden ile sözleşmesi sona eren Nelson Semedo'yu kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler tarafından yıldız futbolcu dün 23.50 sıralarında İstanbul'a getirildi.

Nelson Semedo kimdir, nereli? İstatistikleri ve bonservis değeri gündemde

Bugün Semedo'nun sağlık kontrollerinden geçerek, sözleşme imzalaması bekleniyor. Taraftarlar tarafından ise Nelson Semedo kimdir, nereli, istatistikleri ve bonservis değeri araştırılıyor.

Nelson Semedo kimdir, nereli? İstatistikleri ve bonservis değeri gündemde

NELSON SEMEDO KİMDİR, NERELİ?

Nelson Semedo, 16 Kasım 1993 yılında 'in Lizbon şehrinde dünyaya geldi. Kariyerine Sintrense'de başlayan yıldız futbolcu 2012 yılında Benfica'ya oldu.

Burada bir sezon Fatima'da kiralık oynadıktan sonra 2015 yılında as takıma yükseldi. Benfica ile 42 maçta 2 gol atan Nelson Semedo, 2017 yılında LaLiga ekiplerinden 'ya transfer oldu.

Nelson Semedo kimdir, nereli? İstatistikleri ve bonservis değeri gündemde

Barcelona ile iki sezonda iki LaLiga şampiyonu olan Nelson Semedo, Portekiz milli takımında ise 43 maçta süre aldı ve 2018-2019 UEFA Uluslar Ligi Kupası'nı kazandı.

Barcelona'da geçirdiği 3 sezonun ardından 2020 yılında Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton'a transfer oldu. Burada 165 maçta sadece 1 gol attı.

Nelson Semedo kimdir, nereli? İstatistikleri ve bonservis değeri gündemde

NELSON SEMEDO İSTATİSTİKLERİ, BONSERVİS DEĞERİ

Sözleşmesini elinde bulunduran Nelson Semedo, Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak transfer oldu. Nelson Semedo'nun Transfermarkt'ın 30 Mayıs 2025 tarihinde yenilenen verilerine göre 9 milyon euro değeri bulunuyor.

Nelson Semedo geçtiğimiz sezon ise 38 maçta toplam 3.153 dakika süre aldı. Bu karşılaşmalarda 5 asistlik katkı verdi ve sezon boyunca sadece 9 sarı kart gördü.

ETİKETLER
#barcelona
#transfer
#portekiz
#Wolverhampton
#Fenerbahçe
#Nelson Semedo
#Nelson Semedo
#Aktüel
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