Nelson Semedo kimdir, nereli? İstatistikleri ve bonservis değeri gündemde

John Duran, Archie Brown ve Milan Skriniar'ın ardından Fenerbahçe bir ismi daha renklerine bağladı. Sarı-lacivertliler, Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton ile sözleşmesi sona eren Nelson Semedo'yu kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler tarafından yıldız futbolcu dün 23.50 sıralarında İstanbul'a getirildi.

Bugün Semedo'nun sağlık kontrollerinden geçerek, sözleşme imzalaması bekleniyor. Taraftarlar tarafından ise Nelson Semedo kimdir, nereli, istatistikleri ve bonservis değeri araştırılıyor.

NELSON SEMEDO KİMDİR, NERELİ?

Nelson Semedo, 16 Kasım 1993 yılında Portekiz'in Lizbon şehrinde dünyaya geldi. Kariyerine Sintrense'de başlayan yıldız futbolcu 2012 yılında Benfica'ya transfer oldu.

Burada bir sezon Fatima'da kiralık oynadıktan sonra 2015 yılında as takıma yükseldi. Benfica ile 42 maçta 2 gol atan Nelson Semedo, 2017 yılında LaLiga ekiplerinden Barcelona'ya transfer oldu.

Barcelona ile iki sezonda iki LaLiga şampiyonu olan Nelson Semedo, Portekiz milli takımında ise 43 maçta süre aldı ve 2018-2019 UEFA Uluslar Ligi Kupası'nı kazandı.

Barcelona'da geçirdiği 3 sezonun ardından 2020 yılında Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton'a transfer oldu. Burada 165 maçta sadece 1 gol attı.

NELSON SEMEDO İSTATİSTİKLERİ, BONSERVİS DEĞERİ

Sözleşmesini elinde bulunduran Nelson Semedo, Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak transfer oldu. Nelson Semedo'nun Transfermarkt'ın 30 Mayıs 2025 tarihinde yenilenen verilerine göre 9 milyon euro değeri bulunuyor.

Nelson Semedo geçtiğimiz sezon ise 38 maçta toplam 3.153 dakika süre aldı. Bu karşılaşmalarda 5 asistlik katkı verdi ve sezon boyunca sadece 9 sarı kart gördü.