Nepal'de helikopterin kule ile iletişimi kalkıştan 3 dakika sonra kesildi
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
07 Ağustos 2024 15:36 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 15:37
Bugün Nepal'da meydana gelen helikopter kazasında çok sayıda kişi yaralanırken Nepal son dakika helikopter kazasının neden olduğu da merak edildi. Nepal'in başkenti Katmandu'nun kuzeyinde düşen helikopter kazasında ölü, yaralı var mı bilgisi paylaşıldı.
7 Ağustos günü Katmandu'nun kuzeyinde dağlık alan düşen helikopterin ardından son durum gündeme geldi.
Kalkıştan 3 dakika sonra kule ile iletişim kesilirken yaralı sayısı da belli oldu.
NEPAL HELİKOPTER KAZASI SON DAKİKA ÖLÜ, YARALI VAR MI?
Bugün Nepal'de bir helikopter kazası olurken Nepal Sivil Havacılık Kurumundan gelen açıklamaya göre Katmandu Uluslararası Havaalanı'ndan kalkan helikopter kalkmasından 3 dakika geçmesinin ardından kule ile iletişimini kaybetti.
Yerel yetkililer ise dağlara düşen helikopterin enkazından 1'i kadın olmak üzere 5 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığını açıkladı.
Vefat edenlerden 4 kişinin Çin vatandaşı ve pilotun Nepalli bir erkek olduğu belirlendi.
Kaynak: TGRT Haber