Neslihan Muratdağı kimdir? Türkiye'nin ilk kadın VAR hakemi

03 Ocak 2025 13:45 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 14:24

TFF tarafından 2024-2025 sezonunun hakem kadrosunda değişikliğe gidildi. Açıklanan yeni kadroda VAR hakemi olarak Neslihan Muratdağı yer aldı. Türkiye'nin ilk kadın VAR hakemi olan Neslihan Muratdağı kimdir, kaç yaşında gibi soruların cevapları merak edildi. Neslihan Muratdağı hakemliğe 2009 yılında başladı.

Süper Lig'in ikinci yarısında görev alacak hakemler belli oldu

Süper Lig'in ikinci yarısında görev alacak hakemler belli oldu

Türkiye​ Futbol​ Federasyonu (TFF) tarafından devre arası hakem kadrosunda değişikliğe gidildi.

Sezon başında üst klasmanda yer alan Feridun Daldaş ve Oğuzhan Uğurlu yeni listede yer almazken VAR​ hakemi tarafında Neslihan Muratdağı eklendi.

Türkiye'nin ilk kadın VAR hakemi olarak kayıtlara geçen Neslihan Muratdağı'nın hayatı ve kariyeri gündem oldu.

NESLİHAN MURATDAĞI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Neslihan Muratdağı, 19 Ekim 1988 yılında Tekirdağ'da dünyaya geldi.

Beden eğitimi öğretmeni olan isim, 2009 yılında hakemlik kariyerine başladı.

Birinci, ikinci ve üçüncü ligde oynanan kadın futbol maçlarının yanı sıra BAL, TFF Üçüncü Lig, ve 21 yaş altı liglerde erkek futbol müsabakaları yönetti.

2014 yılında FIFA listesine girdikten sonra yurt dışındaki müsabakalarda da görev almaya başladı.

Neslihan Muratdağı, 2024-2025 sezonunun devre arasında ise VAR hakemi olarak görev almaya başladı.

Türkiye'nin ilk kadın VAR hakemi olan Neslihan Muratdağı'nın Avrupa'da görev aldığı müsabakalar şöyle:

2015 UEFA 17 Yaş Altı Kadınlar Özel Hazırlık Turnuvası

2017 UEFA 17 Yaş Altı Kadınlar Şampiyonası

2018 UEFA 17 Yaş Altı Kadınlar Şampiyonası

2019 Dünya Liselerarası Futbol Şampiyonası

2017 Türkiye-Estonya hazırlık maçı

2018-19 UEFa Kadınlar Şampiyonlar Ligi eleme aşaması