Netanyahu yaşıyor mu, öldü mü? SON DAKİKA! Kahve videosu yapay zeka iddiası!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun İran saldırılarında öldüğü ya da ağır yaralandığına ilişkin iddialar sosyal medyada hızla yayıldı. İddiaların ardından Netanyahu’nun sosyal medya hesabından paylaşılan videolar yeni tartışmaları beraberinde getirdi.

NETANYAHU SON DAKİKA AÇIKLAMA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında sosyal medyada ortaya atılan iddiaların ardından Netanyahu’nun resmi sosyal medya hesabından bir video paylaşıldı. Görüntülerde Netanyahu’nun bir kafede oturduğu ve çevresinde korumalarının bulunduğu görülürken, paylaşılan görüntüler kısa sürede sosyal medyada geniş şekilde yayıldı.

Videoda Netanyahu’nun kahve alırken çekilen başka bir görüntüsü de paylaşıldı. Netanyahu bu görüntülerde, “Kahve için ölüyorum” ifadelerini kullanarak sosyal medyada yayılan iddialara göndermede bulundu. Daha önce yayımlanan basın toplantısı görüntülerinde altı parmak iddiasının gündeme gelmesinin ardından Netanyahu’nun iki elini kaldırarak on parmağını gösterdiği anlar da sosyal medya paylaşımlarında yer aldı.

NETANYAHU YAŞIYOR MU ÖLDÜ MÜ?

İran’ın saldırıları sonrasında Netanyahu’nun öldüğü ya da ağır yaralandığı yönündeki iddialar sosyal medyada kısa sürede yaygınlaştı. İsrail hükümetinden doğrudan bir açıklama yapılmaması tartışmaları artırırken, Netanyahu’nun hesabından paylaşılan videolar iddiaların ardından gündemin merkezine yerleşti.

Paylaşılan görüntülerde Netanyahu’nun bir kafede oturduğu ve korumalarıyla birlikte bulunduğu anlar yer aldı. Ancak videoda kasadaki ekranda yer alan tarihin 15 Mart 2024 olarak görünmesi sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Bu ayrıntı görüntülerin güncel olup olmadığına ilişkin yeni tartışmaların ortaya çıkmasına neden oldu.

NETANYAHU KAHVE VİDEOSU YAPAY ZEKA MI?

Netanyahu’nun yayımlanan görüntülerinin ardından bazı sosyal medya kullanıcıları ve analiz hesapları videonun yapay zeka ile oluşturulmuş olabileceğini öne sürdü. Özellikle yüz mimikleri ve arka plandaki bazı ayrıntıların yapay görüntülere benzer olduğu yönündeki değerlendirmeler paylaşımlarda yer aldı.

TGRT Haber’de yayınlanan Gündem Özel programında videoyu değerlendiren Siyasal İletişim Uzmanı Prof. Dr. Serhat Ulağlı da görüntülerdeki bazı ayrıntılara dikkat çekti. Ulağlı, Netanyahu’nun çok hareketli olduğu halde bardaktaki kahvenin dökülmemesi gibi ayrıntıların tartışıldığını belirtirken, istihbarat operasyonlarında benzer yöntemlerin kullanılabildiğini ve bu tür videoların taktiksel amaçlarla gündeme getirilebildiğini söyledi.