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 | Hüseyin Bahcivan

Netanyahu zehirlendi mi, öldü mü? İsrail Başkbakanlık Ofisi açıklama yaptı

İsrail Başbakanlık Ofisi, Netanyahu'nun Batı Küdus'te bulunan HAddassah Hasnatesi İç Hastalıklar Bölümü Direktörü Prof. Alon Hershko tarafından evine muayene edildiği açıklandı. Yapılan açıklamanın ardından Netanyahu zehirlendi mi, öldü mü soruları gündeme geldi.

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Netanyahu zehirlendi mi, öldü mü? İsrail Başkbakanlık Ofisi açıklama yaptı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
20.07.2025
saat ikonu 17:47
|
GÜNCELLEME:
20.07.2025
saat ikonu 17:47

Başbakanı Binyamin 'nun zehirlendiği ortaya çıktı. İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamanın ardından ise vatandaşlar tarafından Netanyahu zehirlendi mi, öldü mü sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

Netanyahu zehirlendi mi, öldü mü? İsrail Başkbakanlık Ofisi açıklama yaptı

NETANYAHU ZEHİRLENDİ Mİ?

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre Netanyahu tükettiği bozuk gıda nedeniyle bağırsak iltihabı geçirdi. Netanyahu'nun durumunun iyi olduğu belirtilerek, dehidratasyon (vücuttaki sıvı eksikliği) nedeniyle intravenöz sıvı tedavisi (damardan sıvı verilmesi işlemi) yapıldığı aktarıldı.

Netanyahu zehirlendi mi, öldü mü? İsrail Başkbakanlık Ofisi açıklama yaptı

NETANYAHU ÖLDÜ MÜ, SAĞLIK DURUMU?

Gıda zehirlenmesi yaşayan Netanyahu'nun sağlık durumunun iyi olduğu ileri sürüldü. Doktorların talimatları doğrultusunda Netanyahu'nun 3 gün boyunca istirahat edeceği açıklandı.

Netanyahu'nun rahatsızlığının açıklanmasının ardından İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Paylaşımında "İsrail halkı, ülke ve güvenlik için birlikte yaptığımız tüm iyi şeyleri, her cephede cesaretle ve kararlılıkla sürdürmen için sana ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

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ETİKETLER
#sağlık durumu
#İsrail
#netanyahu
#zehirlenme
#başbakan
#İsrail Politikası
#Aktüel
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