Netcad halka arz kaç lot verdi NETCD borsa işlem tarihi belli oldu mu?

Netcad Yazılım halka arz sonuçları açıklandı.

Halka arzın sonucuna göre; Netcad Yazılım, toplamda 40 milyon lot dağıttı ve şirketin yüzde 29.20'si halka arz edildi.

Peki, Netcad (NETCD) borsada ne zaman işlem görecek?

NETCAD YAZILIM HALKA ARZ KAÇ LOT VERDİ?

Netcad Yazılım halka arzında toplam 40 milyon TL nominal değerli payın satışı tamamlandı.

Netcad Yazılım halka arzında bireysel yatırımcıya kişi başı maksimum 24 lot (1104 TL) dağıtım yapıldı.

NETCAD YAZILIM NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Netcad Yazılım halka arzında 994 bin 717 adet yurt içi bireysel, 270 adet yurt içi kurumsal ve 11 yurt dışı kurumsal yatırımcı olmak üzere toplam 994 bin 998 yatırımcıya dağıtım gerçekleşti.

Netcad Yazılım halka arzının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayacağı tarih henüz açıklanmadı.