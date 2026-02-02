Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 Erdem Avsar

Netcad halka arz kaç lot verdi NETCD borsa işlem tarihi belli oldu mu?

Netcad halka arz sonuçları Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından duyuruldu. 28-29-30 Ocak 2026 tarihleri arasında talep toplama işlemini 46 TL hisse fiyatından gerçekleştiren Netcad halka arz sürecinde kişi başı düşen lot miktarı netleşti. Bu kapsamda gözler NETCD borsa işlem tarihine çevrildi.

Netcad halka arz kaç lot verdi NETCD borsa işlem tarihi belli oldu mu?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.02.2026
saat ikonu 17:16
|
GÜNCELLEME:
02.02.2026
saat ikonu 17:16

Netcad Yazılım halka arz sonuçları açıklandı.

Halka arzın sonucuna göre; Netcad Yazılım, toplamda 40 milyon lot dağıttı ve şirketin yüzde 29.20'si halka arz edildi.

Peki, Netcad (NETCD) borsada ne zaman işlem görecek?

Netcad halka arz kaç lot verdi NETCD borsa işlem tarihi belli oldu mu?

NETCAD YAZILIM HALKA ARZ KAÇ LOT VERDİ?

Netcad Yazılım halka arzında toplam 40 milyon TL nominal değerli payın satışı tamamlandı.

Netcad Yazılım halka arzında bireysel yatırımcıya kişi başı maksimum 24 lot (1104 TL) dağıtım yapıldı.

Netcad halka arz kaç lot verdi NETCD borsa işlem tarihi belli oldu mu?

NETCAD YAZILIM NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Netcad Yazılım halka arzında 994 bin 717 adet yurt içi bireysel, 270 adet yurt içi kurumsal ve 11 yurt dışı kurumsal yatırımcı olmak üzere toplam 994 bin 998 yatırımcıya dağıtım gerçekleşti.

Netcad Yazılım halka arzının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayacağı tarih henüz açıklanmadı.

