Netcad halka arz kaç lot verir? Katlım endeksine uygunluk durumu ve halka arz tarihi belli oldu

Netcad Yazılım, 1989 yılında kurulan ve CBS yazılımları alanında faaliyet gösteren köklü bir teknoloji şirketi olarak halka arz sürecine hazırlanıyor. Şirketin halka arzına ilişkin takvim, fiyat, dağıtım yöntemi ve mali veriler kamuoyuyla paylaşıldı.

NETCAD HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Netcad Yazılım’ın halka arzına ilişkin paylaşılan bilgilerde, şirketin katılım endeksine uygun olmadığı belirtilmektedir. Halka arz sürecinde katılım endeksine uygunlukla ilgili herhangi bir ek kriter ya da düzenleme yer almıyor. Şirket payları, belirlenen fiyat ve dağıtım yöntemi doğrultusunda tüm bireysel yatırımcılara eşit şekilde sunulacak

NETCAD HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Netcad Yazılım halka arzında bireysele eşit dağıtım yöntemi uygulanacak. Katılımcı sayısına bağlı olarak yatırımcılara düşecek pay miktarları değişkenlik gösterecek. Paylaşılan tahminlere göre, 150 bin katılımcı olması halinde kişi başı yaklaşık 160 lot, 250 bin katılımcıda ise yaklaşık 96 lot dağıtımı yapılması öngörülüyor.

Katılımcı sayısının artması durumunda dağıtılacak lot miktarı düşüyor. 500 bin katılımda yaklaşık 48 lot, 1 milyonun üzerindeki katılımlarda ise 20 lotun altına inen pay dağılımları hesaplanıyor. 2,2 milyon katılımcı olması halinde kişi başına yaklaşık 11 lot verilmesi bekleniyor.

Netcad katılım sayısına göre lot miktarları olası şöyledir:

150 Bin katılım: 160 Lot (7360 TL).

250 Bin katılım: 96 Lot (4416 TL).

350 Bin katılım: 69 Lot (3174 TL).

500 Bin katılım: 48 Lot (2208 TL).

700 Bin katılım: 35 Lot (1610 TL).

1.1 Milyar katılım: 22 Lot (1012 TL).

1.6 Milyon katılım: 15 Lot (690 TL).

2.2 Milyon katılım: 11 Lot (506 TL).

NETCAD HALKA ARZ NE ZAMAN?

Netcad Yazılım’ın halka arz tarihi 28-29-30 Ocak olarak belirlendi. Üç gün sürecek talep toplama sürecinde yatırımcılar, belirlenen fiyat üzerinden halka arza katılım sağlayabilecek.

Halka arz fiyatı pay başına 46 TL olarak açıklandı. Toplam halka arz büyüklüğü 1,9 milyar TL olurken, bu süreçte şirket paylarının %29,20’si halka açılacak ve toplamda 40 milyon adet pay dağıtılacak.

NETCAD YAZILIM NE İŞ YAPAR?

1989 yılında kurulan Netcad Yazılım, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve CAD tabanlı yazılımlar geliştiren bir teknoloji şirketi olarak faaliyet yürütüyor. Şirket, 30’dan fazla CAD ve CBS ürünüyle kamu, yerel yönetimler ve özel sektör için çözümler sunuyor.

Netcad Yazılım; CBS, haritacılık, kadastro, şehir planlama, enerji, madencilik, ulaşım, altyapı, akıllı şehirler ve coğrafi veri yönetimi gibi birçok alanda yazılım ve teknoloji geliştirme çalışmaları gerçekleştiriyor. Şirketin 130 bini aşkın kullanıcısı bulunuyor ve Türkiye’nin ilk 500 bilişim firması arasında CBS sektöründe birinci sırada yer alıyor.

*Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Bilgilendirme amaçlı hazırlanmıştır.