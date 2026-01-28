Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Netcad halka arz kaç lot verir? Katlım endeksine uygunluk durumu ve halka arz tarihi belli oldu

Netcad kaç lot verir talep toplama döneminin başlaması ile birlikte merak ediliyor. Ayrıca Netcad halka arz katılım endeksine uygun mu değil mi faiz hassasiyeti olan yatırımcılar tarafından yakından takip edilmekte. Coğrafi Bilgi Sistemleri alanında uzun yıllardır faaliyet gösteren Netcad Yazılım, halka arz süreciyle birlikte yatırımcıların gündemine girdi. 46 TL olarak belirlenen halka arz fiyatı, %29,20’lik halka açıklık oranı ve toplam 40 milyon adet pay dağıtımıyla halka arz edilecek, bireysel yatırımcılar için eşit dağıtım yöntemi uygulanacak. Halka arzın tarihleri, finansal veriler, şirket ortaklık yapısı ve elde edilecek gelirin kullanım alanları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Halka arza katılım sayısına göre bireysel yatırımcılara düşmesi muhtemel pay miktarları da süreçte öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor. Peki, Netcad kaç lot verir? İşte Netcad halka arz katılım sayısına göre lot sayıları…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Netcad halka arz kaç lot verir? Katlım endeksine uygunluk durumu ve halka arz tarihi belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.01.2026
saat ikonu 00:16
|
GÜNCELLEME:
28.01.2026
saat ikonu 00:18

Netcad Yazılım, 1989 yılında kurulan ve CBS yazılımları alanında faaliyet gösteren köklü bir teknoloji şirketi olarak sürecine hazırlanıyor. Şirketin halka arzına ilişkin takvim, fiyat, dağıtım yöntemi ve mali veriler kamuoyuyla paylaşıldı.

NETCAD HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Netcad Yazılım’ın halka arzına ilişkin paylaşılan bilgilerde, şirketin katılım endeksine uygun olmadığı belirtilmektedir. Halka arz sürecinde katılım endeksine uygunlukla ilgili herhangi bir ek kriter ya da düzenleme yer almıyor. Şirket payları, belirlenen fiyat ve dağıtım yöntemi doğrultusunda tüm bireysel yatırımcılara eşit şekilde sunulacak

Netcad halka arz kaç lot verir? Katlım endeksine uygunluk durumu ve halka arz tarihi belli oldu

NETCAD HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Netcad Yazılım halka arzında bireysele eşit dağıtım yöntemi uygulanacak. Katılımcı sayısına bağlı olarak yatırımcılara düşecek pay miktarları değişkenlik gösterecek. Paylaşılan tahminlere göre, 150 bin katılımcı olması halinde kişi başı yaklaşık 160 lot, 250 bin katılımcıda ise yaklaşık 96 lot dağıtımı yapılması öngörülüyor.

Netcad halka arz kaç lot verir? Katlım endeksine uygunluk durumu ve halka arz tarihi belli oldu

Katılımcı sayısının artması durumunda dağıtılacak lot miktarı düşüyor. 500 bin katılımda yaklaşık 48 lot, 1 milyonun üzerindeki katılımlarda ise 20 lotun altına inen pay dağılımları hesaplanıyor. 2,2 milyon katılımcı olması halinde kişi başına yaklaşık 11 lot verilmesi bekleniyor.

Netcad katılım sayısına göre lot miktarları olası şöyledir:

150 Bin katılım: 160 Lot (7360 TL).

250 Bin katılım: 96 Lot (4416 TL).

350 Bin katılım: 69 Lot (3174 TL).

500 Bin katılım: 48 Lot (2208 TL).

700 Bin katılım: 35 Lot (1610 TL).

1.1 Milyar katılım: 22 Lot (1012 TL).

1.6 Milyon katılım: 15 Lot (690 TL).

2.2 Milyon katılım: 11 Lot (506 TL).

Netcad halka arz kaç lot verir? Katlım endeksine uygunluk durumu ve halka arz tarihi belli oldu

NETCAD HALKA ARZ NE ZAMAN?

Netcad Yazılım’ın halka arz tarihi 28-29-30 Ocak olarak belirlendi. Üç gün sürecek talep toplama sürecinde yatırımcılar, belirlenen fiyat üzerinden halka arza katılım sağlayabilecek.

Halka arz fiyatı pay başına 46 TL olarak açıklandı. Toplam halka arz büyüklüğü 1,9 milyar TL olurken, bu süreçte şirket paylarının %29,20’si halka açılacak ve toplamda 40 milyon adet pay dağıtılacak.

Netcad halka arz kaç lot verir? Katlım endeksine uygunluk durumu ve halka arz tarihi belli oldu

NETCAD YAZILIM NE İŞ YAPAR?

1989 yılında kurulan Netcad Yazılım, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve CAD tabanlı yazılımlar geliştiren bir teknoloji şirketi olarak faaliyet yürütüyor. Şirket, 30’dan fazla CAD ve CBS ürünüyle kamu, yerel yönetimler ve özel sektör için çözümler sunuyor.

Netcad Yazılım; CBS, haritacılık, kadastro, şehir planlama, enerji, madencilik, ulaşım, altyapı, akıllı şehirler ve coğrafi veri yönetimi gibi birçok alanda yazılım ve teknoloji geliştirme çalışmaları gerçekleştiriyor. Şirketin 130 bini aşkın kullanıcısı bulunuyor ve Türkiye’nin ilk 500 bilişim firması arasında CBS sektöründe birinci sırada yer alıyor.

*Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Bilgilendirme amaçlı hazırlanmıştır.

ETİKETLER
#Ekonomi
#borsa
#halka arz
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.