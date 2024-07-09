Netflix'te yeni zamla beraber en düşük paketin fiyatı 149 TL oldu

09 Temmuz 2024 11:21 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 11:25

Netflix, çok sayıda cihaza desteğini kesiyor

Netflix, çok sayıda cihaza desteğini kesiyor

Netflix, son yılların en büyük tasarım değişikliğini yaptı

Netflix, son yılların en büyük tasarım değişikliğini yaptı

Dünyanın her yerinden kullanılan Netflix, ücretlerine zam uyguladı. Gelen zammın ardından temel plan 149 TL olurken fiyatların artışı sosyal medyada konuşuldu. Zam ne zaman başlayacak merak edilirken kullanıcılar son fiyatlara dair arama yapıyor.

NETFLİX ZAM MI GELDİ, NE KADAR OLDU?

Birçok kullanıcısı olan Netflix, ücretlerine yaklaşık %30'luk zam uyguladı.

Temel plan 119 TL'den 149 TL'ye çıkarken, Standart plan 176 TL'den 229 TL'ye çıktı.

229 TL olan özel plan ise 299 TL oldu.

Uygulamaya yeni üye olacak olanlar direkt olarak yeni fiyatla giriş yaparken eski kullanıcılar için 30 gün içerisinde yeni fiyat hakkında mail gönderilecek

NETFLİX ZAMMI NE ZAMANDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK?

Netflix, internet sitesinde yer alan ücret bilgilendirmesine göre şu an zamlı fiyatlar uygulanıyor. Netflix maaliyeti hakkında yapılan bilgilendirmede şu ifadeler yer aldı:

"Netflix'i akıllı telefonunuz, tabletiniz, Akıllı TV'niz, dizüstü bilgisayarınız veya yayın cihazınızda sabit bir aylık ücretle izleyin. Aylık plan ücretleri 149,99 TL ile 299,99 TL arasında değişmektedir. Ekstra maliyet yok, sözleşme yok."