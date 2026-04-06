Netflix’e şok! Abonelere zamları geri ödeyecek

İtalya’da bir mahkeme, dünyanın en büyük dijital yayın platformlarından biri olan Netflix hakkında dikkat çekici bir karara imza attı. Roma Mahkemesi, şirketin 2017 yılından bu yana abonelik ücretlerinde yaptığı bazı artışları haksız buldu ve abonelere geri ödeme yapılmasının önünü açtı.
Karara göre Netflix’in yalnızca fiyatlarını yeniden düzenlemesi değil, aynı zamanda kullanıcılardan haksız şekilde tahsil edildiği belirlenen ücretleri de iade etmesi gerekiyor. Bu kararın, platformun İtalya’daki milyonlarca abonesini yakından ilgilendirdiği söyleniyor.
Sürecin arkasında Roma merkezli bir tüketici hakları örgütü bulunuyor. Movimento Consumatori adlı dernek, Netflix’in abonelik sözleşmelerinde yer alan ve fiyatların tek taraflı artırılmasına izin veren maddelerin hukuka aykırı olduğunu savunarak dava açtı.
Mahkeme de bu itirazı haklı buldu. Özellikle 2017 ile Ocak 2024 arasında uygulanan fiyat artışlarına dayanak oluşturan sözleşme maddelerinin geçersiz olduğuna hükmedildi.
Netflix ise kararı kabul etmiş değil. Şirket yaptığı açıklamada mahkeme kararına itiraz edeceğini duyurdu. Açıklamada, “Tüketici haklarını son derece ciddiye alıyoruz ve şartlarımızın her zaman İtalyan yasalarıyla uyumlu olduğuna inanıyoruz” ifadeleri yer aldı.
Mahkemenin gerekçesinde dikkat çeken bir nokta var. Hakimler, sözleşmedeki ilgili maddelerin Ulusal Tüketici Kanunu’na aykırı olduğunu belirtti. Çünkü bu maddeler, geçerli bir gerekçe sunulmadan abonelik ücretlerinde değişiklik yapılmasına izin veriyordu.
Karar doğrultusunda aboneler mevcut ücretlerde indirim talep edebilecek, geçmişte ödedikleri fazla tutarların iadesini isteyebilecek, bazı durumlarda tazminat hakkı da elde edebilecek.
Ayrıca Netflix İtalya’nın, söz konusu sözleşme maddelerinin geçersiz olduğuna dair bilgilendirmeyi hem kendi internet sitesinde hem de ulusal gazetelerde yayımlaması gerektiği de karara eklendi.
Davada tüketicileri temsil eden avukatlar Paolo Fiorio ve Riccardo Pinna, zamların boyutuna ilişkin bazı rakamlar paylaştı.
Buna göre Premium plan için 2017, 2019, 2021 ve 2024 yıllarında yapılan artışların toplamı aylık yaklaşık 8 euro seviyesine ulaşıyor. Standart plan kullanıcıları için ise bu fark aylık 4 euro civarında.
Bu hesaplamaya göre, 2017’den bu yana kesintisiz Premium aboneliği bulunan bir kullanıcı yaklaşık 500 euro, Standart plan kullanıcıları ise 250 euro civarında geri ödeme alma hakkına sahip olabilir.
Reuters’ın aktardığı bilgilere göre Netflix’in 2024 yılında İtalya’da 8 milyondan fazla tekil kullanıcısı bulunuyordu. 2025 itibarıyla ise ülkedeki abone sayısının 5,4 milyon seviyesine gerilediği belirtiliyor.