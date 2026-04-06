Netflix’e şok! Abonelere zamları geri ödeyecek

İtalya’da bir mahkeme, dünyanın en büyük dijital yayın platformlarından biri olan Netflix hakkında dikkat çekici bir karara imza attı. Roma Mahkemesi, şirketin 2017 yılından bu yana abonelik ücretlerinde yaptığı bazı artışları haksız buldu ve abonelere geri ödeme yapılmasının önünü açtı.

Karara göre Netflix’in yalnızca fiyatlarını yeniden düzenlemesi değil, aynı zamanda kullanıcılardan haksız şekilde tahsil edildiği belirlenen ücretleri de iade etmesi gerekiyor. Bu kararın, platformun İtalya’daki milyonlarca abonesini yakından ilgilendirdiği söyleniyor.