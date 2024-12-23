Nevzat Aydın’ın sağlık durumu nasıl? Panelde konuşma yaparken baygınlık geçirdi

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

23 Aralık 2024 18:30 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 18:53

Yemeksepeti.com'un kurucu ortağı ve eski CEO'su Nevzat Aydın, Trabzon’da katıldığı bir panelde fenalaştı. Tedavi altına alınan Nevzat Aydın’ın sağlık durumu merak ediliyor.

Trabzon’da bugün Girişimcilik ve Yatırım Paneli’ne konuşmacı olarak katılan işadamı Nevzat Aydın fenalaştı. Nevzat Aydın yapılan ilk müdahalenin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. NEVZAT AYDIN’IN SAĞLIK DURUMU NASIL? İlk müdahalesi salonda yapılan Nevzat Aydın, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Aydın daha sonra X hesabından yaptığı açıklamada durumunun iyi olduğunu dile getirdi. Mesaj yağmış, sağ olun dostlar. 🙏🏻



İyiyim, birkaç güne düz koşulara başlarım. Görev verilirse de Samsunspor maçında sahadayım. 😀 — Nevzat Aydın (@zagortenay76) December 23, 2024 NEVZAT AYDIN KİMDİR? Nevzat Aydın, Yemeksepeti.com'un kurucu ortağı ve eski CEO'sudur. Aydın 8 Mart 1976 tarihinde İstanbul'da doğdu. Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra, Boğaziçi mezunlarına özel bir ABD bursuyla San Francisco Üniversitesi'nde İşletme ve Ekonomi MBA programına katılmıştır. Nevzat Aydın, 2001 yılından itibaren CEO olarak görev yaptığı Yemeksepeti’ndeki görevinden 1 Kasım 2021 tarihinde ayrılmıştır. Sıkça Sorulan Sorular soru_metini cevap_metini İlgili Haberler Rekabet Kurulu'ndan Yemek Sepeti'ne soruşturma 400 çalışanını milyoner yaptı: Nevzat Aydın’ı kıskandıran CEO Sahnede fenalaşan iş insanı Nevzat Aydın hastaneye kaldırıldı