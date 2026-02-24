Menü Kapat
TGRT Haber
11°
Avatar
Editor
 TGRT Haber

Newcastle United Karabağ hangi kanalda? Canlı yayın ile izlenebilecek

Newcastle United Karabağ maçı canlı hangi kanalda belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında İngiltere temsilcisi Newcastle United, Azerbaycan ekibi Karabağ FK’yi sahasında ağırlayacak. İlk karşılaşmada Bakü’de 6-1’lik skorla galip gelen İngiliz ekibi, rövanşa toplam skorda büyük bir avantajla çıkıyor. Anthony Gordon’ın dört gol kaydettiği mücadele sonrası tur kapısını aralayan Newcastle, taraftarı önünde bir kez daha sahne alacak. Karabağ ise deplasmanda farklı bir skoru telafi etmeye çalışacak. Newcastle United Karabağ maçı hangi kanalda? İşte Newcastle United Karabağ canlı maç yayın bilgileri…

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.02.2026
saat ikonu 21:49
|
GÜNCELLEME:
24.02.2026
saat ikonu 21:51

’nde rövanş heyecanı bu akşam İngiltere’de yaşanacak. ile arasındaki mücadele futbolseverlerin gündeminin üst sıralarında yer alıyor. İşte Newcastle United Karabağ maçı öncesi yayın detayları…

Newcastle United Karabağ hangi kanalda?
NEWCASTLE UNİTED KARABAĞ MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş karşılaşması bu akşam saat 23.00’te oynanacak. Mücadele, Newcastle’ın simge statlarından St. James' Park’ta futbolseverlerin karşısına çıkacak.

İki ekip arasındaki ilk maç 18 Şubat 2026 tarihinde Bakü’de oynandı ve Newcastle United deplasmanda 6-1’lik galibiyet aldı. Rövanş öncesinde toplam skorda 6-1’lik üstünlükle sahaya çıkacak olan İngiliz temsilcisi, taraftarı önünde ikinci maça hazırlanıyor.

KARABAĞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Newcastle United ile Karabağ arasındaki rövanş mücadelesi Türkiye’de 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma saat 23.00’te başlayacak ve yayın platform üzerinden takip edilebilecek.

Yurt dışında ise karşılaşmayı yayınlayan kanallar arasında Almanya’da DAZN, Arjantin’de ViX, Azerbaycan’da Ictimai TV, Fransa’da Canal+ Sport360 ve Hollanda’da Ziggo Sport 2 yer alıyor. Farklı ülkelerdeki futbolseverler bu platformlar aracılığıyla mücadeleyi ekran başından izleyebilecek.

TABİİ SPOR NEWCASTLE UNİTED - KARABAĞ FK NEREDE İZLENİR?

Tabii üzerinden karşılaşmayı takip etmek isteyen kullanıcıların öncelikle tabii.com internet sitesine giriş yapması ya da mobil cihazlarına Tabii uygulamasını indirmesi gerekiyor. Uygulama; akıllı telefon, tablet, bilgisayar ve Smart TV gibi çeşitli cihazlarda çalışıyor.

Platforma üye olmak için “Kayıt Ol” bölümünden ad-soyad, e-posta adresi, şifre, cinsiyet ve doğum tarihi gibi bilgilerin girilmesi yeterli oluyor. Üyelik işlemi ücretsiz şekilde tamamlanırken, canlı spor yayınlarını izleyebilmek için platform erişimi gerekiyor. Smart TV üzerinden uygulama indirilerek mücadele canlı izlenebiliyor.

NEWCASTLE UNİTED - KARABAĞ FK İSTATİSTİKLERİ

İki takım arasındaki ilk karşılaşma 18 Şubat 2026’da Bakü’de oynandı ve Newcastle United sahadan 6-1’lik galibiyetle ayrıldı. Anthony Gordon mücadelede dört gol atarak maçın en dikkat çeken ismi oldu.

Toplam skorda 6-1’lik üstünlüğe sahip olan Newcastle United, rövanş öncesinde avantajlı konumda bulunuyor. Karabağ ise deplasmanda farklı bir sonucu telafi etmek için sahaya çıkacak.

ETİKETLER
#Spor
#Futbol
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#karabağ
#Newcastle United
#Tabii Spor
#Aktüel
