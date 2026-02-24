Newcastle United Karabağ hangi kanalda? Canlı yayın ile izlenebilecek

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde rövanş heyecanı bu akşam İngiltere’de yaşanacak. Newcastle United ile Karabağ arasındaki mücadele futbolseverlerin gündeminin üst sıralarında yer alıyor. İşte Newcastle United Karabağ maçı öncesi yayın detayları…

NEWCASTLE UNİTED KARABAĞ MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş karşılaşması bu akşam saat 23.00’te oynanacak. Mücadele, Newcastle’ın simge statlarından St. James' Park’ta futbolseverlerin karşısına çıkacak.

İki ekip arasındaki ilk maç 18 Şubat 2026 tarihinde Bakü’de oynandı ve Newcastle United deplasmanda 6-1’lik galibiyet aldı. Rövanş öncesinde toplam skorda 6-1’lik üstünlükle sahaya çıkacak olan İngiliz temsilcisi, taraftarı önünde ikinci maça hazırlanıyor.

KARABAĞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Newcastle United ile Karabağ arasındaki rövanş mücadelesi Türkiye’de Tabii Spor 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma saat 23.00’te başlayacak ve yayın platform üzerinden takip edilebilecek.

Yurt dışında ise karşılaşmayı yayınlayan kanallar arasında Almanya’da DAZN, Arjantin’de ViX, Azerbaycan’da Ictimai TV, Fransa’da Canal+ Sport360 ve Hollanda’da Ziggo Sport 2 yer alıyor. Farklı ülkelerdeki futbolseverler bu platformlar aracılığıyla mücadeleyi ekran başından izleyebilecek.

TABİİ SPOR NEWCASTLE UNİTED - KARABAĞ FK NEREDE İZLENİR?

Tabii Spor üzerinden karşılaşmayı takip etmek isteyen kullanıcıların öncelikle tabii.com internet sitesine giriş yapması ya da mobil cihazlarına Tabii uygulamasını indirmesi gerekiyor. Uygulama; akıllı telefon, tablet, bilgisayar ve Smart TV gibi çeşitli cihazlarda çalışıyor.

Platforma üye olmak için “Kayıt Ol” bölümünden ad-soyad, e-posta adresi, şifre, cinsiyet ve doğum tarihi gibi bilgilerin girilmesi yeterli oluyor. Üyelik işlemi ücretsiz şekilde tamamlanırken, canlı spor yayınlarını izleyebilmek için platform erişimi gerekiyor. Smart TV üzerinden uygulama indirilerek mücadele canlı izlenebiliyor.

NEWCASTLE UNİTED - KARABAĞ FK İSTATİSTİKLERİ

İki takım arasındaki ilk karşılaşma 18 Şubat 2026’da Bakü’de oynandı ve Newcastle United sahadan 6-1’lik galibiyetle ayrıldı. Anthony Gordon mücadelede dört gol atarak maçın en dikkat çeken ismi oldu.

Toplam skorda 6-1’lik üstünlüğe sahip olan Newcastle United, rövanş öncesinde avantajlı konumda bulunuyor. Karabağ ise deplasmanda farklı bir sonucu telafi etmek için sahaya çıkacak.