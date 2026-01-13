Menü Kapat
Aktüel
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Newcastle United Manchester City maçı nereden izlenir, hangi kanalda, maç kadrosu? İngiltere Lig Kupası'nda yarı final heyecanı

İngiltere Lig Kupası yarı final karşılaşmaları kapsamında bugün Newcastle United ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Kritik karşılaşmaya saatler kala taraftarlar tarafından Newcastle United - Manchester City maç kadrosu merak edilmeye başlandı.

13.01.2026
13.01.2026
saat ikonu 22:00

İngiltere Lig Kupası'nda heyecanı bugün başlıyor. Karşılaşmalar kapsamında kupada ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen karşılaşmanın sonucunda kazanan takım final biletinin sahibi olacak. Final mücadelesinde ise Arsenal - Chelsea mücadelesinin galibi ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından Newcastle United - Manchester City maçı nereden izlenir, hangi kanalda oynanacağı araştırılmaya başlandı. Karşılaşmanın maç kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu.

NEWCASTLE UNİTED - MANCHESTER CİTY MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

St James Park'ta oynanacak olan Newcastle United - Manchester City maçı açıklanan bilgilere göre platformu üzerinden yayınlanacak. Turnuvada Manchester City Huddersfield'ı 2-0, Swansea'yı 3-1 ve Brentford'u 2-0 yenerek yarı finale yükseldi. Newcastle United ise Bradford'u 4-1, Tottenham'ı 2-0 ve Fulham'ı 2-1 mağlup ederek yarı finale yükselen diğer takım oldu.

NEWCASTLE UNİTED - MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Lig Kupası yarı final maçları kapsamında oynanacak olan Newcastle United - Manchester City maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 23.00'da başlayacak. Karşılaşmayı İngiltere Federasyonu tarafından aktarılan bilgilere göre Chris Kavanagh yönetecek.

NEWCASTLE UNİTED - MANCHESTER CİTY TÜM KARŞILAŞMALAR, İSTATİSTİKLER

Newcastle United ile Manchester City tarihleri boyunca 188 kere karşı karşıya geldiler. Bu karşılaşmaların 77'sinde Manchester City, 69'unda ise Newcastle United galibiyet ile ayrıldı. İki takım arasında oynanan 42 karşılaşma ise beraberlik ile sonuçlandı. Newcastle United bu mücadelelerde 251 kere fileleri havalandırırken, Manchester City 289 gol attı.

