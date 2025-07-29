NEXT Sosyal giriş nasıl yapılır? Web tarayıcı ve mobil üzerinden giriş seçenekleri var

Next Sosyal, yerli ve milli bir sosyal medya platformu olarak kullanıcılarına yenilikçi özellikler sunmaya devam ediyor. TEKNOFEST girişimi olan platform, T3AI entegrasyonuyla büyük beğeni topladı.

NEXT SOSYAL GİRİŞ NASIL, NEREDEN YAPILIR?

Next Sosyal’e giriş yapmak, hem mobil uygulama hem de web tarayıcı üzerinden kolayca gerçekleştirilebiliyor. Mobil uygulama üzerinden giriş için kullanıcılar, Android veya iOS cihazlarına “Next Sosyal” uygulamasını indirip uygulamayı açtıktan sonra “Giriş Yap” butonuna tıklıyor, “TEKNOFEST Sosyal” sunucusunu seçiyor ve T3 SSO ile e-posta ve şifre bilgilerini girerek platforma erişiyor.

Web tarayıcı üzerinden giriş için ise https://giris.t3vakfi.app adresine gidilerek “Giriş Yap” seçeneği seçiliyor ve aynı şekilde e-posta ve şifre ile giriş tamamlanıyor.

NEXT SOSYAL NASIL ÜYE OLUNUR?

Next Sosyal’e üye olmak, kullanıcılar için basit ve hızlı bir şekilde yapılabiliyor. Mobil uygulama üzerinden kayıt olmak isteyenler, Google Play Store veya App Store’dan “Next Sosyal” uygulamasını indirip “Giriş Yap” butonuna tıkladıktan sonra “TEKNOFEST Sosyal” sunucusunu seçiyor ve “T3 SSO ile Devam Et” seçeneğiyle “Kayıt Ol” ekranına geçiyor. Burada ad, soyad, e-posta adresi ve şifre gibi bilgiler giriliyor, ardından telefon numarasına gelen SMS doğrulama koduyla hesap aktif hale getiriliyor.

Tarayıcı üzerinden kayıt olmak için ise https://giris.t3vakfi.app/tr/nasil-kayit-olurum adresine gidilerek “Kayıt Ol” butonuna tıklanıyor ve aynı bilgiler dolduruluyor. E-posta adresine gelen aktivasyon maili onaylandıktan sonra hesap aktif hale geliyor.

NEXT SOSYAL SİTE ADI NE, WEB GİRİŞ NASIL YAPILIR?

Next Sosyal, resmi olarak “Next TEKNOFEST Sosyal” adıyla anılıyor ve web üzerinden https://giris.t3vakfi.app adresi aracılığıyla erişilebiliyor. Web tarayıcı üzerinden giriş yapmak için kullanıcılar, bu adrese giderek “Giriş Yap” butonuna tıklıyor, e-posta ve şifre bilgilerini giriyor ve giriş işlemini tamamlıyor.

NEXT SOSYAL MOBİL UYGULAMA VAR MI, NEREDEN İNDİRİLİR?

Next Sosyal, hem Android hem de iOS cihazlar için ücretsiz bir mobil uygulama sunmaktadır. “Next Sosyal” adıyla Google Play Store ve App Store’dan indirilebiliyor.

Mobil uygulama, içerik paylaşımı, T3AI ile etkileşim, profil kişiselleştirme ve topluluklara katılma gibi özelliklere kolay erişim sağlıyor. Kullanıcılar, bildirim ve gizlilik ayarlarını uygulama üzerinden özelleştirebiliyor ve ilgi alanlarına göre akışlarını düzenleyebiliyorlar.