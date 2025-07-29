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 | TGRT Haber

NEXT Sosyal kullanıcı sayısı kaç oldu? 500 bininci üyeye hediye verilecek

NEXT Sosyal kullanıcı sayısı belli oldu. Türkiye’nin yerli ve milli sosyal medya platformu Next Sosyal, reklamsız ve özgür bir dijital deneyim sunarak hızla büyümeye devam ediyor. TEKNOFEST girişimcileri tarafından geliştirilen platform, T3AI yapay zeka asistanı ile kullanıcılarına etkileşim sunuyor. Kısa sürede geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşan NEXT Sosyal kullanıcı sayısı da açıklandı.

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NEXT Sosyal kullanıcı sayısı kaç oldu? 500 bininci üyeye hediye verilecek
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
29.07.2025
saat ikonu 19:44
|
GÜNCELLEME:
29.07.2025
saat ikonu 19:44

NEXT Sosyal, Türkiye merkezli bir platformu olarak kullanıcı sayısını hızla artırıyor. ve iş birliğiyle geliştirilen platform, yerli teknolojiye dayalı yenilikçi özellikleriyle öne çıkıyor.

NEXT SOSYAL KULLANICI SAYISI

NEXT Sosyal, kısa sürede 455 bin kullanıcıya ulaşarak dikkat çekici bir büyüme gösterdi. Platform, 500 bininci kullanıcıya özel bir hediye kampanyası düzenleyerek kullanıcı kitlesini daha da genişletmeyi planlıyor. Reklamsız bir deneyim sunan ve yerli altyapısıyla güven veren NEXT Sosyal, Türkiye’nin sosyal medya alışkanlıklarını değiştirmeyi amaçlıyor. T3AI entegrasyonu sayesinde kullanıcılar, platformda hem içerik paylaşabiliyor hem de yapay zeka asistanıyla etkileşime geçerek sorularına hızlı yanıtlar alabiliyor.

NEXT Sosyal kullanıcı sayısı kaç oldu? 500 bininci üyeye hediye verilecek

NEXT SOSYAL KİMİN?

NEXT Sosyal, TEKNOFEST girişimcileri tarafından geliştirilen ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı tarafından tanıtılan bir platformdur. Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Baykar iş birliğiyle hayata geçirilen bu proje, tamamen yerli ve milli bir sosyal medya platformu olarak tasarlandı. Platform, kullanıcı verilerinin Türkiye’de saklanması ve reklamsız bir deneyim sunmasıyla dikkat çekerken, aynı zamanda sansürsüz ve özgür bir dijital ortam oluşturmayı hedefliyor.

NEXT Sosyal kullanıcı sayısı kaç oldu? 500 bininci üyeye hediye verilecek

Selçuk Bayraktar’ın öncülüğünde tanıtılan NEXT Sosyal, Türkiye’nin teknoloji alanındaki yerli girişimlerine örnek teşkil ediyor. Platform, kullanıcıların metin, görsel, video ve anket gibi çeşitli içerikler paylaşabileceği dinamik bir ortam olarak kullanıcılara sunuldu.

NEXT SOSYAL NASIL KULLANILIR?

NEXT Sosyal, kullanıcı dostu arayüzüyle sosyal medya platformlarına alışkın olanlar için kolay bir kullanım sunuyor. Uygulama, hem Android hem de iOS cihazlar için ücretsiz olarak indirilebilir ve tarayıcı üzerinden de erişilebilir. Kullanıcılar, uygulamayı indirdikten sonra “TEKNOFEST Sosyal” sunucusunu seçerek T3 SSO sistemiyle giriş yapabilir.

NEXT Sosyal kullanıcı sayısı kaç oldu? 500 bininci üyeye hediye verilecek

Platformda profil oluşturma, anket düzenleme ve diğer kullanıcılarla etkileşim gibi özellikler de bulunuyor. Kullanıcılar, profil fotoğrafı, kapak görseli ve biyografi ekleyerek hesaplarını kişiselleştirebiliyor ve ilgi alanlarına göre içerik akışı oluşturabiliyor.

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