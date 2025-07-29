NEXT Sosyal kullanıcı sayısı kaç oldu? 500 bininci üyeye hediye verilecek

NEXT Sosyal, Türkiye merkezli bir sosyal medya platformu olarak kullanıcı sayısını hızla artırıyor. TEKNOFEST ve Baykar iş birliğiyle geliştirilen platform, yerli teknolojiye dayalı yenilikçi özellikleriyle öne çıkıyor.

NEXT SOSYAL KULLANICI SAYISI

NEXT Sosyal, kısa sürede 455 bin kullanıcıya ulaşarak dikkat çekici bir büyüme gösterdi. Platform, 500 bininci kullanıcıya özel bir hediye kampanyası düzenleyerek kullanıcı kitlesini daha da genişletmeyi planlıyor. Reklamsız bir deneyim sunan ve yerli altyapısıyla güven veren NEXT Sosyal, Türkiye’nin sosyal medya alışkanlıklarını değiştirmeyi amaçlıyor. T3AI entegrasyonu sayesinde kullanıcılar, platformda hem içerik paylaşabiliyor hem de yapay zeka asistanıyla etkileşime geçerek sorularına hızlı yanıtlar alabiliyor.

NEXT SOSYAL KİMİN?

NEXT Sosyal, TEKNOFEST girişimcileri tarafından geliştirilen ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar tarafından tanıtılan bir platformdur. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Baykar iş birliğiyle hayata geçirilen bu proje, tamamen yerli ve milli bir sosyal medya platformu olarak tasarlandı. Platform, kullanıcı verilerinin Türkiye’de saklanması ve reklamsız bir deneyim sunmasıyla dikkat çekerken, aynı zamanda sansürsüz ve özgür bir dijital ortam oluşturmayı hedefliyor.

Selçuk Bayraktar’ın öncülüğünde tanıtılan NEXT Sosyal, Türkiye’nin teknoloji alanındaki yerli girişimlerine örnek teşkil ediyor. Platform, kullanıcıların metin, görsel, video ve anket gibi çeşitli içerikler paylaşabileceği dinamik bir ortam olarak kullanıcılara sunuldu.

NEXT SOSYAL NASIL KULLANILIR?

NEXT Sosyal, kullanıcı dostu arayüzüyle sosyal medya platformlarına alışkın olanlar için kolay bir kullanım sunuyor. Uygulama, hem Android hem de iOS cihazlar için ücretsiz olarak indirilebilir ve tarayıcı üzerinden de erişilebilir. Kullanıcılar, uygulamayı indirdikten sonra “TEKNOFEST Sosyal” sunucusunu seçerek T3 SSO sistemiyle giriş yapabilir.

Platformda profil oluşturma, anket düzenleme ve diğer kullanıcılarla etkileşim gibi özellikler de bulunuyor. Kullanıcılar, profil fotoğrafı, kapak görseli ve biyografi ekleyerek hesaplarını kişiselleştirebiliyor ve ilgi alanlarına göre içerik akışı oluşturabiliyor.