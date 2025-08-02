Next Sosyal'in geliştiricisi Mert Delibalta kimdir?

Casus drone projesi ve yerli sosyal medya platformu NEXT Sosyal ile 19 yaşındaki genç girişimci Mert Delibalta, teknoloji dünyasında dikkat çekmeye başladı.

Delibalta’nın adı ilk kez 2017 yılında, daha 11 yaşındayken geliştirdiği casus drone projesiyle duyuldu.

Erciyes Üniversitesi bünyesindeki 2. Uluslararası ERU Mekatron Robot Yarışması’nda birincilik kazanan Mert Delibalta, DENEYAP teknoloji atölyelerinde özel eğitim programlarına dahil edildi.

Lise yıllarında kurduğu teknoloji girişimiyle Delibalta, 2023 yılında TEKNOFEST Ankara’da da boy gösterdi.

Mert Delibalta’nın en güncel projelerinden biri de Mastodon altyapısıyla geliştirilen sosyal medya platformu NEXT Sosyal oldu.

Geliştiricilere GNU AGPLv3 lisansı ile açık olan NEXT Sosyal, TEKNOFEST’teki tanıtımının ardından Türkiye’de gündem oldu.