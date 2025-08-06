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 | TGRT Haber

Nice Benfica hangi kanalda? CANLI şifresiz kanalda yayınlanacak

Nice Benfica canlı şifresiz hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Fransız ekibi Nice, Portekiz temsilcisi Benfica’yı ağırlıyor. Fransa’da oynanacak bu kritik karşılaşmada iki takım da play-off turuna yükselme mücadelesi verecek. İşte Nice Benfica maçı canlı yayın bilgileri…

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Nice Benfica hangi kanalda? CANLI şifresiz kanalda yayınlanacak
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
06.08.2025
saat ikonu 20:53
|
GÜNCELLEME:
06.08.2025
saat ikonu 20:53

ile , 3. eleme turu ilk maçında Fransa’da karşı karşıya geliyor. Mücadele, her iki takım için de play-off turuna yükselme yolunda büyük önem taşıyor.

NİCE BENFİCA HANGİ KANALDA?

Nice ile Benfica arasındaki UEFA 3. Eleme Turu ilk maçı, bu akşam saat 22.00’de Fransa’da oynanacak ve platformundan canlı yayınlanacak. Ayrıca mücadele TV8.5’den şifresiz ile de izlenebilecek. Maçın hakemliğini İngiltere’den Michael Oliver üstlenecek, yardımcılıklarını ise Dan Cook ve James Mainwaring yapacak. Dördüncü hakem Robert Jones, VAR hakemi Jarred Gillett ve AVAR hakemi Peter Bankes olacak.

Maçın galibi, play-off turuna yükselme şansı elde ederken, Fenerbahçe’nin Feyenoord’u elemesi durumunda play-off turunda temsilcimizle karşılaşacak.

Nice Benfica hangi kanalda? CANLI şifresiz kanalda yayınlanacak

NİCE BENFİCA MAÇINDA KEREM AKTÜRKOĞLU OYNUYOR MU, NEDEN YOK?

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, maç öncesi basın toplantısında ’nun son idmanda sakatlandığını ve Nice karşısında forma giyemeyeceğini açıkladı. Lage’nin açıklamasına göre, Kerem’in sakatlığı ciddi bir engel oluşturuyor ve oyuncunun iyileşme süreci rövanş maçına kadar takip edilecek.

Nice Benfica hangi kanalda? CANLI şifresiz kanalda yayınlanacak

Kerem Aktürkoğlu’nun sakatlığı, Benfica taraftarları için hayal kırıklığı olurken, Nice karşısında sahaya çıkacak muhtemel 11’de Trubin, Dedic, Antonio Silva, Otamendi, Dahl, Barrenechea, Rios, Aursnes, Barreiro, Schjelderup ve Pavlidis yer alıyor.

Nice Benfica hangi kanalda? CANLI şifresiz kanalda yayınlanacak

NİCE BENFİCA MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Nice ile Benfica arasındaki maç, bu akşam saat 22.00’de Exxen platformundan canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, bu önemli karşılaşmayı Exxen üzerinden izleyerek takımlarının Şampiyonlar Ligi yolculuğunu takip edebilecek. Nice’in muhtemel 11’inde Diouf, Mendy, Bah, Dante, Clauss, Boudaoui, Sanson, Bard, Bouanani, Moffi ve Jansson yer alırken, Benfica’nın sahaya Trubin, Dedic, Antonio Silva, Otamendi, Dahl, Barrenechea, Rios, Aursnes, Barreiro, Schjelderup ve Pavlidis ile çıkması bekleniyor.

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