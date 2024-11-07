Nice Twente maçının saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

07 Kasım 2024 14:00 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 14:05

UEFA Avrupa Ligi’nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bu hafta dikkat çeken mücadelelerden biri de Nice Twente maçı. Nice Twente maçının yayınlanacağı kanal merak ediliyor.

UEFA Avrupa Ligi’nde Nice ve Twente kozlarını paylaşacak. Haftanın bu önemli mücadelesinde futbolseverlerin gözü bu karşılaşmanın üzerinde olacak. NİCE TWENTE MAÇININ SAAT KAÇTA? Nice, sahasında Twente’yi konuk edecek. Nice ile Twente arasındaki bu zorlu mücadele, 7 Kasım Perşembe günü saat 20.45’te başlayacak. NİCE TWENTE MAÇI HANGİ KANALDA? Her iki takım da UEFA Avrupa Ligi’nde grupta üst sıralara yükselmek için mücadele edecek. Futbolseverlerin yakından takip edeceği karşılaşma TRT Tabii Spor 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Sıkça Sorulan Sorular Nice Twente maçı saat kaçta? 20:45 Tabii Spor şifreli mi? Maçı izlemek için ücretli Premium üye olmanız gerekli. İlgili Haberler Galatasaray'ın Avrupa maçı ne zaman? UEFA maç programı belli oldu Şampiyonlar Ligi maçlarına damga vuran görüntü: Filistin pankartı açıldı