Nida Tatari hayatı ve biyografisi

29 Nisan 2024 10:01 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 10:19

Gündemde yer alan kişilerden biri olan Nida Tatari ilgili vatandaşlar kim, kaç yaşında gibi soruların cevaplarını merak ediyor.

Nida Tatari ilk ve orta öğretimini Koç İlköğretim Okulu'nu tamamlayarak Selimpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne gitti.

2015 yılında liseden mezun olan isim, 2018'de ise Beykent Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği bölümünü bitirdi.

Üniversitenin ardından 2020 yılında "Vakko Esmod Fashion Academy Moda Tasarım Lisans Eğitimi" almaya başladı.

Kariyeri boyunca satış uzmanı, hastane koordinatörü, stilistlik ve tasarım, halka ilişkiler müdürü gibi meslekler yapmıştır.

İngilizce, Arapça dillerini bilen Nida Tatari, günümüzde ise moda tasarımcılığı yapmaktadır.