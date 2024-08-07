Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, siyasete AK Parti Niğde İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak başladı

07 Ağustos 2024 17:12 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 17:20

Vali acı haberi verdi! Niğde’de zincirleme trafik kazası: Bir aile yok oldu!

Vali acı haberi verdi! Niğde’de zincirleme trafik kazası: Bir aile yok oldu!

Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'nde bulunan Niğde'nin belediye başkanı olan isim gündemde olurken belediyeyi 2024 seçimlerinde hangi partinin kazandığı da araştırılmıştı.

NİĞDE BELEDİYE BAŞKANI HANGİ PARTİDEN, KİMDİR?

Belediyenin başkanlığını 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde ve 2024 yerel seçiminde de kazanan Emrah Özdemir yapıyor.

Özdemir, 1980 yılında dünyaya gelirken ilk, orta ve lise eğitimlerini Niğde'de tamamladı.

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olan isim aile şirketinde yönetim kurulu başkanı olurken 2006 ile 2011 yılları aralığında İnşaat Mühendisleri Odası Başkan Yardımcılığı yaptı.

2011 senesinde AK Parti Niğde İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak siyasi hayatına başlayan Özdemir Seçim İşleri Başkanlığı yaparken 2013 senesinde Niğde İl Başkanlığı görevine geldi.

2017'ye kadar görevine devam etmesinin ardından 2019 ve 2024 yerel seçimlerinde Niğde Belediye Başkanı olarak seçildi.

İyi derecede İngilizce bilen Özdemir evli ve 2 çocuk babası.

2024 YEREL SEÇİMİNDE NİĞDE BELEDİYESİNİ HANGİ PARTİ KAZANDI?

31 Mart 2024 yerel seçiminde Niğde'de kazanan %36.23 oy oranı ile AK Parti'nde Emrah Özdemir oldu. Başkan, bir önceki seçimde de göreve seçilmişti.