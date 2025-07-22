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 | Sumru Tarhan

Niğde'de girişi yasaklanan ormanlar listesi! 1 Ağustos itibarıyla yasak başlıyor

Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre havaların ısınmasıyla beraber bazı ormanlara giriş ve çıkışlar yasaklandı. Artan hava sıcaklıkları yangın riskini artırırken valilik kararı ile ormanlar kapatıldı. İşte Niğde'de girişi yasak olan ormanlar 2025.

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Niğde'de girişi yasaklanan ormanlar listesi! 1 Ağustos itibarıyla yasak başlıyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
22.07.2025
saat ikonu 13:16
|
GÜNCELLEME:
22.07.2025
saat ikonu 13:16

Yaz aylarında artış gösteren orman yangınları ile mücadele için alınıyor. İli Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu, Vali Yardımcısı Ahmet Arık başkanlığında toplandı ve ek tedbirleri açıkladı.

NİĞDE'DE ORMANLARA GİRİŞ YASAKLANDI MI?

Yaz aylarında artış gösteren orman yangınları ile mücadele edilirken bazı ek tedbirler ile önüne geçilmeye çalışılıyor. Niğde'de orman yangınlarını önlemek adına yeni kararlar alındı. Niğde İli Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu, Vali Yardımcısı Ahmet Arık başkanlığında toplanırken 1 Ağustos ile 31 Ekim aralığında bazı ormanlara giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Niğde'de girişi yasaklanan ormanlar listesi! 1 Ağustos itibarıyla yasak başlıyor

NİĞDE GİRİŞİ YASAK OLAN ORMANLAR HANGİLERİ 2025?

Niğde'de yeni alınan karara göre bazı ormanlara 1 Ağustos ile 31 Ekim aralığında giriş ve çıkışlar yasaklandı. Orman yasağı Dündarlı Kasabası, Ulukışla ilçesine bağlı Horoz, Çiftehan, Alihoca, Karagöl turizm bölgesi hariç Maden, Kılan, Darboğaz, Yeniyıldız ve Emirler köyleri ile Aladağlar Milli Parkı bölgesi hariç Çamardı ilçesinin Elekgölü ve Yelatan köylerini kapsıyor.

Niğde'de girişi yasaklanan ormanlar listesi! 1 Ağustos itibarıyla yasak başlıyor

Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin devriyeleri artarken jandarma ve emniyet birimleriyle iş birliği yapılacağı duyuruldu. Giriş çıkışların yoğun olduğu bölgelerde ise kişi ve araç kontrollerinin sıklaştırılacağı konusunda bilgilendirme yapıldı. Yeni karara göre orman çevresindeki alanlarda ve tarım arazilerinde temizlik amacıyla anız, ot, dal gibi bitki örtüsünün yakılması tamamen yasaklandı. Yasağa uymayanlar için Orman Kanunu, Çevre Kanunu ve Kabahatler Kanunu kapsamında yasal işlem uygulanacak.

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ETİKETLER
#orman yangını
#niğde
#güvenlik
#tedbirler
#Orman Yasağı
#Yangın Önleme
#Aktüel
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