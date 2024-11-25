Niğde'de okullar tatil mi? 25 Kasım Pazartesi Adana, Nevşehir ve Ordu'da okullar tatil edildi mi?

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber

25 Kasım 2024 07:49 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 07:51

Yurdun büyük bir bölümünde etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok il ve ilçede eğitime 1 günlük ara verildi. 25 Kasım Pazartesi günü Niğde’de okulların tatil olup olmadığı merak edildi.