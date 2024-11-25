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Niğde'de okullar tatil mi? 25 Kasım Pazartesi Adana, Nevşehir ve Ordu'da okullar tatil edildi mi?

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
25 Kasım 2024 07:49 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 07:51
Niğde&#039;de okullar tatil mi? 25 Kasım Pazartesi Adana, Nevşehir ve Ordu&#039;da okullar tatil edildi mi?

Yurdun büyük bir bölümünde etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok il ve ilçede eğitime 1 günlük ara verildi. 25 Kasım Pazartesi günü Niğde’de okulların tatil olup olmadığı merak edildi.

Niğde’de okulların tatil​ edilip edilmediğine dair araştırmalar hız kazandı. Gece saatlerinden itibaren etkili olan kar​ yağışı nedeniyle “Niğde’de bugün okullartatil mi?” sorusu öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor.

NİĞDE’DE OKULLAR TATİL Mİ?

NiğdeValiliği​ tarafından yapılan açıklamada, kar ve buzlanma nedeniyle il genelinde eğitime 1 günlüğüne ara verildiği bildirildi.

Niğde'de okullar tatil mi? 25 Kasım Pazartesi Adana, Nevşehir ve Ordu'da okullar tatil edildi mi? - 1. Resim

Açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

HANGİ İLLERE SARI KODLU UYARI VERİLDİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 25 Kasım Pazartesi günü için 19 ile turuncu kodlu, 34 ile sarı kodlu uyarı verdi. Uyarıda bulunulan illerimiz şu şekilde: Adana, Antalya, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Mersin, Kastamonu, Kahramanmaraş, Ordu, Rize, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Zonguldak, Bayburt, Bartın, Karabük, Düzce

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Kaynak: TGRT Haber
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