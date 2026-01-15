Nihat Hatipoğlu Miraç Kandili CANLI programı hangi kanalda? Kandil özel programı saati belli oldu

Miraç Kandili, manevi anlamı ve dini içeriği nedeniyle milyonlarca kişi tarafından büyük bir hassasiyetle ihya ediliyor. Kandil gecesine özel olarak hazırlanan televizyon programları da bu gecede ekran başında olmak isteyen izleyicilerin gündeminde yer alıyor.

NİHAT HATİPOĞLU KANDİL PROGRAMI VAR MI, SAAT KAÇTA?

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’nun Miraç Kandili’ne özel programının 15 Ocak Perşembe akşamı yayınlanması planlanıyor. Kandil gecesine denk gelen bu özel yayın, akşam saatlerinden itibaren ibadetlerini sürdüren vatandaşlar için gece kuşağında ekrana gelecek. Programın başlangıç saati 22.50 olarak açıklanırken, süresinin yaklaşık 1 saat 10 dakika olması bekleniyor.

Yayın akışına göre programın gece yarısına kadar sürmesi öngörülüyor. Miraç Kandili gecesinin manevi atmosferine uygun olarak hazırlanan programda, gecenin anlam ve önemine dair anlatımlar yer alacak. Program, yatsı namazı sonrasında başlayacağı için kandil gecesinin en yoğun şekilde idrak edildiği zaman dilimine denk gelecek.

NİHAT HATİPOĞLU HANGİ KANALDA?

Nihat Hatipoğlu’nun Miraç Kandili özel programı ATV ekranlarında yayınlanacak. 15 Ocak Perşembe gününe ait ATV yayın akışında, saat 22.50 itibarıyla “Nihat Hatipoğlu ile Miraç Kandili Özel” programı yer alıyor. Programın ardından gece kuşağında farklı yapımların ekrana gelmesi planlanıyor.

ATV’nin aynı günkü yayın akışında, akşam saatlerinde haber bülteni ve spor karşılaşması bulunuyor. Beşiktaş ile Ankara Keçiörengücü arasında oynanacak karşılaşmanın ardından kandil özel programının başlaması bekleniyor. Yayın akışına göre Miraç Kandili programının 00.00 civarında sona ermesi öngörülüyor.

NİHAT HATİPOĞLU MİRAÇ KANDİLİ ÖZEL PROGRAMI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Miraç Kandili özel programını izlemek isteyenler için birden fazla yayın seçeneği bulunuyor. ATV kanalını uydu, kablo yayını, dijital platformlar veya akıllı televizyonlar üzerinden açarak canlı yayın takip edilebilecek. Aynı zamanda ATV’nin resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden de canlı yayın imkanı sunulacak.

Bunun yanı sıra, ATV’nin resmi YouTube kanalında program başlamadan önce canlı yayın bağlantısının paylaşılması bekleniyor. Dijital yayın platformlarında ATV kanalının yer aldığı paketlere sahip olan kullanıcılar da programı canlı olarak izleyebilecek.