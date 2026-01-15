Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Nihat Hatipoğlu Miraç Kandili CANLI programı hangi kanalda? Kandil özel programı saati belli oldu

Nihat Hatipoğlu kandil özel programı canlı yayın ile ekranlara geliyor. Nihat Hatipoğlu Miraç Kandili programı hangi kanalda ve saat kaçta belli oldu. İslam alemi için büyük önem taşıyan Miraç Kandili, 2026 yılında 15 Ocak Perşembe gününe denk geliyor. Recep ayının 27. gecesi olarak idrak edilen bu mübarek gecede, ibadetler akşam namazıyla başlayıp sabah namazına kadar devam edecek. Kandil gecesinde televizyon ekranlarında yer alacak özel yayınlar da vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Her kandil gecesinde olduğu gibi Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’nun Miraç Kandili’ne özel programı da izleyicilerle buluşacak. Programın yayın günü, saati ve içeriğine ilişkin ayrıntılar netleşti. İşte Nihat Hatipoğlu kandil programı….

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Nihat Hatipoğlu Miraç Kandili CANLI programı hangi kanalda? Kandil özel programı saati belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.01.2026
saat ikonu 22:33
|
GÜNCELLEME:
15.01.2026
saat ikonu 22:35

Miraç Kandili, manevi anlamı ve dini içeriği nedeniyle milyonlarca kişi tarafından büyük bir hassasiyetle ihya ediliyor. Kandil gecesine özel olarak hazırlanan televizyon programları da bu gecede ekran başında olmak isteyen izleyicilerin gündeminde yer alıyor.

Nihat Hatipoğlu Miraç Kandili CANLI programı hangi kanalda? Kandil özel programı saati belli oldu

NİHAT HATİPOĞLU KANDİL PROGRAMI VAR MI, SAAT KAÇTA?

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’nun Miraç Kandili’ne özel programının 15 Ocak Perşembe akşamı yayınlanması planlanıyor. Kandil gecesine denk gelen bu özel yayın, akşam saatlerinden itibaren ibadetlerini sürdüren vatandaşlar için gece kuşağında ekrana gelecek. Programın başlangıç saati 22.50 olarak açıklanırken, süresinin yaklaşık 1 saat 10 dakika olması bekleniyor.

Nihat Hatipoğlu Miraç Kandili CANLI programı hangi kanalda? Kandil özel programı saati belli oldu

Yayın akışına göre programın gece yarısına kadar sürmesi öngörülüyor. Miraç Kandili gecesinin manevi atmosferine uygun olarak hazırlanan programda, gecenin anlam ve önemine dair anlatımlar yer alacak. Program, yatsı namazı sonrasında başlayacağı için kandil gecesinin en yoğun şekilde idrak edildiği zaman dilimine denk gelecek.

Nihat Hatipoğlu Miraç Kandili CANLI programı hangi kanalda? Kandil özel programı saati belli oldu

NİHAT HATİPOĞLU HANGİ KANALDA?

Nihat Hatipoğlu’nun Miraç Kandili özel programı ATV ekranlarında yayınlanacak. 15 Ocak Perşembe gününe ait ATV yayın akışında, saat 22.50 itibarıyla “Nihat Hatipoğlu ile Miraç Kandili Özel” programı yer alıyor. Programın ardından gece kuşağında farklı yapımların ekrana gelmesi planlanıyor.

ATV’nin aynı günkü yayın akışında, akşam saatlerinde haber bülteni ve spor karşılaşması bulunuyor. Beşiktaş ile Ankara Keçiörengücü arasında oynanacak karşılaşmanın ardından kandil özel programının başlaması bekleniyor. Yayın akışına göre Miraç Kandili programının 00.00 civarında sona ermesi öngörülüyor.

NİHAT HATİPOĞLU MİRAÇ KANDİLİ ÖZEL PROGRAMI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Miraç Kandili özel programını izlemek isteyenler için birden fazla yayın seçeneği bulunuyor. ATV kanalını uydu, kablo yayını, dijital platformlar veya akıllı televizyonlar üzerinden açarak canlı yayın takip edilebilecek. Aynı zamanda ATV’nin resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden de canlı yayın imkanı sunulacak.

Nihat Hatipoğlu Miraç Kandili CANLI programı hangi kanalda? Kandil özel programı saati belli oldu

Bunun yanı sıra, ATV’nin resmi YouTube kanalında program başlamadan önce canlı yayın bağlantısının paylaşılması bekleniyor. Dijital yayın platformlarında ATV kanalının yer aldığı paketlere sahip olan kullanıcılar da programı canlı olarak izleyebilecek.

ETİKETLER
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.