Nijerya Fas CANLI nereden izlenir? Osimhen maç kadrosu ilk 11'inde!

Afrika Uluslar Kupası yarı finalinde sahne alacak Nijerya ile Fas, bu akşam saat 23.00’te karşılaşacak. Final yolunda kritik önem taşıyan mücadele, Rabat’taki Prince Moulay Abdellah Stadyumu’nda oynanacak.

Nijerya Fas yarı final mücadelesi Türkiye'de Exxen üzerinden canlı yayınlanacak.

Exxen üzerinden canlı yayına ulaşabilmek için kullanıcıların aktif bir üyeliğe ve spor yayınlarını kapsayan pakete sahip olması şart. Yayın sırasında bağlantı kalitesine göre görüntü çözünürlüğü otomatik olarak ayarlanabiliyor. Aynı anda izleme yapılabilecek cihaz sayısı ise tercih edilen pakete göre değişiklik gösterebilmekte.

Nijerya Fas maçı, Fas’ın başkenti Rabat’ta bulunan Prince Moulay Abdellah Stadyumu’nda oynanacak. Yarı final mücadelesine ev sahipliği yapacak stat, turnuva boyunca birçok önemli maça sahne oldu. Ev sahibi Fas, taraftar desteğini bu karşılaşmada da arkasına alacak.

Nijerya Fas maçını Türkiye'den takip edecek izleyiciler için yayın adresi dijital platform Exxen olacak.

Nijerya Fas yarı final maçı Türkiye'de Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Canlı maç yayınlarını izleyebilmek için standart üyelik yeterli olmuyor. Futbol karşılaşmaları, spor paketine dahil olarak sunuluyor. Yayın sırasında Türkçe spiker seçeneği bulunurken, bazı içeriklerde farklı dil alternatifleri de yer alabiliyor.

Nijerya Fas karşılaşması bazı ülkelerde farklı yayıncılar aracılığıyla izlenebiliyor. ABD’de fuboTV, Almanya’da DAZN, Arjantin’de Claro Sports, Brezilya’da BandSports ve İspanya’da M+ Liga de Campeones maç yayınını programına aldı.

ABD: fuboTV

Almanya: DAZN

Arjantin: Claro Sports

Brezilya: BandSports

İspanya: M+ Liga de Campeones

Nijerya Milli Futbol Takımı ile Fas Milli Futbol Takımı arasındaki yarı final mücadelesi Türkiye'de Exxen üzerinden canlı yayınlanacak.

Karşılaşmayı izlemek isteyen kullanıcıların Exxen hesabıyla giriş yaparak canlı yayınlar bölümünden maçı seçmesi yeterli oluyor. Yayın sırasında bağlantı hızına bağlı olarak görüntü kalitesi ayarlanabiliyor ve kesintisiz izleme için stabil bir internet bağlantısı öneriliyor.