Nijerya Fas CANLI nereden izlenir? Osimhen maç kadrosu ilk 11'inde!

Nijerya Fas canlı yayın ile ekranlara geliyor! Nijerya milli futbol takımı - Fas milli futbol takımı maç kadrosu belli oluyor. Afrika Uluslar Kupası’nda yarı final heyecanı bu akşam zirveye çıkıyor. Nijerya Fas maçı hangi kanalda yayınlanacak açıklandı. Turnuvanın en dikkat çeken ekiplerinden Nijerya ile ev sahibi avantajını arkasına alan Fas, final bileti için Rabat’ta karşı karşıya geliyor. Prince Moulay Abdellah Stadyumu’nda oynanacak mücadele, yıldız futbolcuların performansı, tribün atmosferi ve geçmişteki çekişmeli randevular nedeniyle büyük ilgi görüyor. Turnuvada yoluna yenilgisiz devam eden Nijerya ile kendi sahasında tarih yazmak isteyen Fas’ın mücadelesi, futbolseverlerin gündeminde ilk sırada yer alıyor. İşte Nijerya Fas canlı izle yayın bilgileri…

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.01.2026
saat ikonu 21:43
|
GÜNCELLEME:
14.01.2026
saat ikonu 21:43

yarı finalinde sahne alacak ile , bu akşam saat 23.00’te karşılaşacak. Final yolunda kritik önem taşıyan mücadele, Rabat’taki Prince Moulay Abdellah Stadyumu’nda oynanacak.

NİJERYA FAS CANLI İZLE

Nijerya Fas yarı final mücadelesi Türkiye’de üzerinden canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverlerin, internet üzerinden hizmet veren Exxen platformuna giriş yapması gerekiyor. Yayın, uydu ya da karasal televizyon üzerinden verilmeyecek. Nijerya Fas maçı yayını Exxen web sitesi, mobil uygulama ve akıllı TV uygulamaları aracılığıyla takip edilebilecek.

Exxen üzerinden canlı yayına ulaşabilmek için kullanıcıların aktif bir üyeliğe ve spor yayınlarını kapsayan pakete sahip olması şart. Yayın sırasında bağlantı kalitesine göre görüntü çözünürlüğü otomatik olarak ayarlanabiliyor. Aynı anda izleme yapılabilecek cihaz sayısı ise tercih edilen pakete göre değişiklik gösterebilmekte.

NİJERYA - FAS NEREDE İZLENİR?

Nijerya Fas maçı, Fas’ın başkenti Rabat’ta bulunan Prince Moulay Abdellah Stadyumu’nda oynanacak. Yarı final mücadelesine ev sahipliği yapacak stat, turnuva boyunca birçok önemli maça sahne oldu. Ev sahibi Fas, taraftar desteğini bu karşılaşmada da arkasına alacak.

Nijerya Fas maçını Türkiye’den takip edecek izleyiciler için yayın adresi dijital platform Exxen olacak. Bilgisayar, cep telefonu, tablet ve akıllı televizyonlar üzerinden platforma erişim sağlanabiliyor. Yayın öncesinde uygulamanın güncel olması ve internet bağlantısının yeterli seviyede bulunması gerekiyor.

NİJERYA MİLLİ FUTBOL TAKIMI - FAS MİLLİ FUTBOL TAKIMI MAÇ KADROSU

Nijerya millî takımı - Fas millî futbol takımı maç kadrosu henüz açıklanmadı. Birazdan kadrolar belli olacak. Kadrolar açıklandığında haberimizde yer alacaktır.

NİJERYA FAS MAÇI HANGİ KANALDA?

Nijerya Fas yarı final maçı Türkiye’de Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Exxen, Acun Medya bünyesinde faaliyet gösteren ve yayınlarını tamamen internet üzerinden gerçekleştiren bir dijital platform olarak hizmet veriyor.

Canlı maç yayınlarını izleyebilmek için standart üyelik yeterli olmuyor. Futbol karşılaşmaları, spor paketine dahil olarak sunuluyor. Yayın sırasında Türkçe spiker seçeneği bulunurken, bazı içeriklerde farklı dil alternatifleri de yer alabiliyor.

NİJERYA FAS MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN YABANCI KANALLAR

Nijerya Fas karşılaşması bazı ülkelerde farklı yayıncılar aracılığıyla izlenebiliyor. ABD’de fuboTV, Almanya’da DAZN, Arjantin’de Claro Sports, Brezilya’da BandSports ve İspanya’da M+ Liga de Campeones maç yayınını programına aldı.

Nijerya Fas maçını veren kanallar:

ABD: fuboTV

Almanya: DAZN

Arjantin: Claro Sports

Brezilya: BandSports

İspanya: M+ Liga de Campeones

NİJERYA MİLLİ FUTBOL TAKIMI - FAS MİLLİ FUTBOL TAKIMI NEREDE İZLENİR?

Nijerya Milli Futbol Takımı ile Fas Milli Futbol Takımı arasındaki yarı final mücadelesi Türkiye’de Exxen üzerinden canlı yayınlanacak. Platform, internet bağlantısı olan tüm cihazlardan erişime açık durumda bulunuyor.

Karşılaşmayı izlemek isteyen kullanıcıların Exxen hesabıyla giriş yaparak canlı yayınlar bölümünden maçı seçmesi yeterli oluyor. Yayın sırasında bağlantı hızına bağlı olarak görüntü kalitesi ayarlanabiliyor ve kesintisiz izleme için stabil bir internet bağlantısı öneriliyor.

