Nijerya Fas maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Nijerya Fas maç kadrosu

Nijerya - Fas maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacak futbolseverler tarafından merak ediliyor. 2025 Afrika Uluslar Kupası yarı final maçları kapsamında bugün Nijerya ile Fas karşı karşıya gelecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan karşılaşmayı kazanan takım final biletinin sahibi olacak. Finalde ise Senegal - Mısır maçının galibi ile karşılaşacak. Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı Victor Osimhen'in karşılaşmada oynayıp oynamayacağı gündem oldu. Taraftarlar tarafından Nijerya - Fas maç kadrosu, muhtemel 11'leri araştırılmaya başlandı.

NİJERYA - FAS MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Fas'ın Rabay şehrinde bulunan Moulay Abdellah Spor Kompleksi'nde oynanacak olan Nijerya - Fas maçı açıklanan bilgilere göre Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Nijerya, son 16 turunda Mozambik'i 4-0, çeyrek finalde ise Cezayir'i 2-0 yenerek yarı finale yükseldi. Fas ise son 16 turunda Tanzanya'yı 1-0, çeyrek finalde ise Kamerun'u 2-0 mağlup ederek 2025 Afrika Uluslar Kupası'nda yarı final biletini aldı.

NİJERYA - FAS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2025 Afrika Uluslar Kupası kapsamında oynanacak olan Nijerya - Fas maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 23.00'da başlayacak. İki takım daha önce 10 kere karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların 4'ünde Nijerya, 6'sında ise Fas galibiyet aldı. Nijerya bu maçlarda 12 kere fileleri havalandırırken, Fas ise 17 gol attı.

NİJERYA - FAS MAÇ KADROSU

Nijerya'da karşılaşma öncesinde Cyriel Dessers'ın sakatlığı bulunuyor. Bright Osayi-Samuel'in durumuna ise maç saatinde teknik ekip tarafından karar verilecek. Wilfried Ndidi ise sarı kart cezası nedeniyle Nijerya - Fas maçında forma giyemeyecek. Fas'ta ise Azzedine Ounahi ve Romain Saiss'in sakatlığı bulunuyor. İki futbolcunun da karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

NİJERYA - FAS MUHTEMEL 11

Nijerya - Fas maçında Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı Victor Osimhen'in ilk 11'de başlaması bekleniyor. Nijetya - Fas maçının muhtemel 11'leri ise şöyle:

Nijerya: Nwabali, Osayi Samuel, Ajayi, Bassey, Onyemaechi, Iwobi, Onyedika, Onyeka, Lookman, Adams, Osimhen

Fas: Bono, Hakimi, Aguerd, Masina, Mazraoui, El Aynaoui, E. Khannouss, Saibari, Ezzalzouli, Diaz, Kaabi