Nilüfer Kuzulu kimdir? MSB AR-GE Müdürü Nilüfer Kuzulu, YILDIRIMHAN'ı anlattı

SAHA EXPO 2026’da tanıtılan YILDIRIMHAN füzesi, savunma sanayisinde gelinen noktayı gözler önüne serdi. Projenin başındaki Nilüfer Kuzulu, geliştirme sürecine ilişkin teknik ayrıntıları kamuoyuyla paylaştı. Nilüfer Kuzulu kaç yaşında, nereli merak edildi. İşte Nilüfer Kuzulu'nun paylaştığı bilgiler ve detaylar...

MSB AR-GE MÜDÜRÜ NİLÜFER KUZULU YILDIRIMHAN'I ANLATTI

Milli Savunma Bakanlığı Ar-Ge Müdürü Nilüfer Kuzulu, İstanbul’da gerçekleştirilen SAHA EXPO 2026 kapsamında tanıtımı yapılan YILDIRIMHAN füzesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yaklaşık 6 bin kilometre menzile sahip olan sistemin, hipersonik hız aralığında çalıştığını belirten Kuzulu, roket motorlarına yönelik çalışmaların önceki yıl tamamlandığını, ardından gövde ve yakıt sistemlerinin entegre edilmesiyle ürünün hazır hale getirildiğini aktardı.

Nilüfer Kuzulu, uzun süredir hipersonik sistemler üzerinde çalıştıklarını ve bu süreçte birçok kritik bileşenin yerli imkanlarla geliştirildiğini dile getirdi.

Füzenin yakıt sistemine dair de bilgi veren Nilüfer Kuzulu, sıvı nitrogen tetroksit kullanılan bu sistemin Türkiye’de daha önce üretilmediğini ancak bakanlık çalışmalarıyla seri üretime geçildiğini söyledi. Açıklamasında, yakıt üretim tesisinin kurulduğunu ve üretimin tamamlandığını ifade eden Nilüfer Kuzulu, aynı zamanda harp başlığı ve roket motorlarının da hazır olduğunu belirtti. Bakanlık bünyesinde yalnızca füze teknolojileri değil, jet ve helikopter motorlarına yönelik çalışmaların da sürdüğünü aktaran Kuzulu, yürütülen projelerin kapsamına dair bilgi verdi.

NİLÜFER KUZULU KİMDİR?

Nilüfer Kuzulu, Milli Savunma Bakanlığı Ar-Ge Merkezi Amiri ve yöneticisi olarak görev yapan üst düzey yöneticidir. Özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri için geliştirilen yerli mühimmat projelerinde aktif rol alan Kuzulu, sığınak delici HAYALET bombası ve YILDIRIMHAN füzesi gibi projelerde görev aldı. Savunma teknolojileri alanındaki çalışmalarıyla bilinen Kuzulu, uzun süredir hipersonik sistemler üzerine yürütülen araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde yer aldı.

2025 ve 2026 yıllarında düzenlenen savunma sanayi fuarlarında kamuoyunun karşısına çıkan Nilüfer Kuzulu, geliştirilen yerli mühimmatların teknik özellikleri ve üretim süreçlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde yürütülen projelerde yönetici olarak görev alan Kuzulu, özellikle yeni nesil mühimmat sistemleri üzerine yapılan çalışmaların tanıtımında aktif rol üstlendi.