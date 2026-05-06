Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Nilüfer Kuzulu kimdir? MSB AR-GE Müdürü Nilüfer Kuzulu, YILDIRIMHAN'ı anlattı

Nilüfer Kuzulu kimdir MSB Ar-Ge müdürü olarak görev yapan Nilüfer Kuzulu’nun YILDIRIMHAN füzesi ile ilgili açıklamaları sonrası merak edildi. İstanbul’da düzenlenen SAHA EXPO 2026’da tanıtılan Türkiye’nin ilk kıtalararası balistik füzesi YILDIRIMHAN, teknik özellikleri ve geliştirme süreciyle dikkat çekti. 6 bin kilometre menzile ulaşabilen ve Mach 9 ile Mach 25 arasında hızlara çıkabilen füze, sıvı nitrogen tetroksit yakıt sistemi ve dört roket motoruyla çalışıyor. Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde geliştirilen projeye liderlik eden isim Nilüfer Kuzulu, roket motorlarından yakıt üretimine kadar birçok kritik aşamanın tamamlandığını belirterek, sistemin seri üretim kapasitesine ulaştığını aktardı. Nilüfer Kuzulu kimdir? İşte Nilüfer Kuzulu’nun anlatımı ile YILDIRIMHAN füzesi özellikleri…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Nilüfer Kuzulu kimdir? MSB AR-GE Müdürü Nilüfer Kuzulu, YILDIRIMHAN'ı anlattı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.05.2026
saat ikonu 18:15
|
GÜNCELLEME:
06.05.2026
saat ikonu 18:16

SAHA EXPO 2026’da tanıtılan , savunma sanayisinde gelinen noktayı gözler önüne serdi. Projenin başındaki Nilüfer Kuzulu, geliştirme sürecine ilişkin teknik ayrıntıları kamuoyuyla paylaştı. Nilüfer Kuzulu kaç yaşında, nereli merak edildi. İşte Nilüfer Kuzulu'nun paylaştığı bilgiler ve detaylar...

HABERİN ÖZETİ

Nilüfer Kuzulu kimdir? MSB AR-GE Müdürü Nilüfer Kuzulu, YILDIRIMHAN'ı anlattı

Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.
SAHA EXPO 2026'da tanıtılan ve yaklaşık 6 bin kilometre menzile sahip YILDIRIMHAN füzesinin geliştirme süreci, Milli Savunma Bakanlığı Ar-Ge Müdürü Nilüfer Kuzulu tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.
Nilüfer Kuzulu kimdir? YILDIRIMHAN füzesi, hipersonik hız aralığında çalışıyor ve yaklaşık 6 bin kilometre menzile sahip.
Nilüfer Kuzulu kim? Roket motorları önceki yıl tamamlanmış, ardından gövde ve yakıt sistemleri entegre edilerek ürün hazır hale getirilmiş.
Nilüfer Kuzulu kaç yaşında? Füzenin sıvı nitrogen tetroksit kullanılan yakıt sistemi Türkiye'de daha önce üretilmemiş, ancak bakanlık çalışmalarıyla seri üretime geçilmiş.
Yakıt üretim tesisi kurulmuş ve üretim tamamlanmış, aynı zamanda harp başlığı ve roket motorları da hazır durumda.
Nilüfer Kuzulu, Milli Savunma Bakanlığı Ar-Ge Merkezi Amiri ve yöneticisi olarak görev yapıyor ve sığınak delici HAYALET bombası gibi projelerde de görev aldı.
Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.
Nilüfer Kuzulu kimdir? MSB AR-GE Müdürü Nilüfer Kuzulu, YILDIRIMHAN'ı anlattı

MSB AR-GE MÜDÜRÜ NİLÜFER KUZULU YILDIRIMHAN'I ANLATTI

Milli Savunma Bakanlığı Ar-Ge Müdürü Nilüfer Kuzulu, İstanbul’da gerçekleştirilen SAHA EXPO 2026 kapsamında tanıtımı yapılan YILDIRIMHAN füzesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yaklaşık 6 bin kilometre menzile sahip olan sistemin, hipersonik hız aralığında çalıştığını belirten Kuzulu, roket motorlarına yönelik çalışmaların önceki yıl tamamlandığını, ardından gövde ve yakıt sistemlerinin entegre edilmesiyle ürünün hazır hale getirildiğini aktardı.

Nilüfer Kuzulu kimdir? MSB AR-GE Müdürü Nilüfer Kuzulu, YILDIRIMHAN'ı anlattı

Nilüfer Kuzulu, uzun süredir hipersonik sistemler üzerinde çalıştıklarını ve bu süreçte birçok kritik bileşenin yerli imkanlarla geliştirildiğini dile getirdi.

Nilüfer Kuzulu kimdir? MSB AR-GE Müdürü Nilüfer Kuzulu, YILDIRIMHAN'ı anlattı

Füzenin yakıt sistemine dair de bilgi veren Nilüfer Kuzulu, sıvı nitrogen tetroksit kullanılan bu sistemin Türkiye’de daha önce üretilmediğini ancak bakanlık çalışmalarıyla seri üretime geçildiğini söyledi. Açıklamasında, yakıt üretim tesisinin kurulduğunu ve üretimin tamamlandığını ifade eden Nilüfer Kuzulu, aynı zamanda harp başlığı ve roket motorlarının da hazır olduğunu belirtti. Bakanlık bünyesinde yalnızca füze teknolojileri değil, jet ve helikopter motorlarına yönelik çalışmaların da sürdüğünü aktaran Kuzulu, yürütülen projelerin kapsamına dair bilgi verdi.

Nilüfer Kuzulu kimdir? MSB AR-GE Müdürü Nilüfer Kuzulu, YILDIRIMHAN'ı anlattı

NİLÜFER KUZULU KİMDİR?

Nilüfer Kuzulu, Milli Savunma Bakanlığı Ar-Ge Merkezi Amiri ve yöneticisi olarak görev yapan üst düzey yöneticidir. Özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri için geliştirilen yerli mühimmat projelerinde aktif rol alan Kuzulu, sığınak delici HAYALET bombası ve YILDIRIMHAN füzesi gibi projelerde görev aldı. Savunma teknolojileri alanındaki çalışmalarıyla bilinen Kuzulu, uzun süredir hipersonik sistemler üzerine yürütülen araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde yer aldı.

Nilüfer Kuzulu kimdir? MSB AR-GE Müdürü Nilüfer Kuzulu, YILDIRIMHAN'ı anlattı

2025 ve 2026 yıllarında düzenlenen fuarlarında kamuoyunun karşısına çıkan Nilüfer Kuzulu, geliştirilen yerli mühimmatların teknik özellikleri ve üretim süreçlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde yürütülen projelerde yönetici olarak görev alan Kuzulu, özellikle yeni nesil mühimmat sistemleri üzerine yapılan çalışmaların tanıtımında aktif rol üstlendi.

ETİKETLER
#savunma sanayi
#Saha Expo 2026
#Yıldırımhan Füzesi
#Nilüfer Kuzulu
#Hipersonik Sistemler
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.