Nilüfer Zamanı programının sunucusu Nilüfer Batur 1980 yılında doğdu

08 Temmuz 2024 12:22 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 12:37

Beyaz TV ekranlarının hafta içi her gün saat 12.00'de yayınlanan Nilüfer Zamanı programının sunuculuğunu Nilüfer Batur yapıyor.

Sağlık, güzellik, mutfak ve moda konularını alan programın sunucusunun hayatı merak edildi.

NİLÜFER ZAMANI SUNUCUSU KİM?

Programın sunucusu Nilüfer Batur, 4 Haziran 1980 yılında Ankara'da dünyaya geldi.

Orta ve lise eğitim öğretimini Fransız Okulu'nda tamamladıktan sonra üniversite için İstanbul'a geldi.

Burada İstanbul Bilgi Üniversitesi İngilizce Sinema Televizyon bölümünden mezun oldu.

Aynı dönem içerisinde ayrıca Reklamcılık ve Televizyon Gazeteciliği bölümünü de tamamladı.

Beyaz TV ekranlarında "Her Açıdan" adlı programın da sunuculuğunu yaptı.

Ünlü sunucunun Instagram'da 99 bin takipçisi bulunuyor.