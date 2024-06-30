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Nilüfer'de yangın çıktı, müdahale sürüyor

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
30 Haziran 2024 19:01 - Güncelleme : 30 Haziran 2024 18:46
Nilüfer&#039;de yangın çıktı, müdahale sürüyor

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek Uludağ Üniversitesi yerleşkesine sıçradı. Hem karadan hem de havadan müdahale edilen yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek Uludağ Üniversitesi yerleşkesine sıçradı.

Yangında, üniversiteye ait bir tesisin çatısı zarar görürken, üniversite içindeki ormanlık alanların yarısı alevlere teslim oldu.

BURSA'DA YANGIN NEREDE?

Yangın, Nilüfer ilçesinde makilik alanda başladı ve hızla yayılarak Bursa Uludağ Üniversitesi yerleşkesindeki ormanlık alana sıçradı.

Bu bölgede yoğunlaşan yangına hem karadan hem de havadan müdahale ediliyor.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, yangına jandarma ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopterlerle müdahale edildiğini belirtti.

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YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediliyor.

Üniversite içindeki binalara sıçramaması için ekipler yoğun bir şekilde çalışıyor.

Kampüste bulunan öğrenci yurtları ve doğal yaşam alanındaki hayvanlar tahliye edildi.

Yangın söndürme çalışmaları devam ederken, Bursa Valisi Demirtaş, yangının bir an önce kontrol altına alınması için tüm imkanların seferber edildiğini açıkladı.

Kaynak: TGRT Haber
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