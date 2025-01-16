Nintendo Switch 2 fiyat kaç TL olacak?

16 Ocak 2025 21:31 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 21:39

Nintendo, Switch 2 modelini tanıttı ve bazı teknik detayları paylaştı. Geliştirilmiş Joy-Con kontrol cihazları, USB-C bağlantı noktası ve geriye dönük oyun uyumluluğu gibi özellikler sunan Nintendo Switch 2'nin fiyatı ve çıkış tarihi konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak, bir sızıntıya göre Avrupa'da fiyat seviyesi ile ilgili bir iddia ortaya atıldı. Bu fiyatın Türkiye'deki TL karşılığı ise merak konusu.

Nintendo​, uzun süredir beklenen Switch 2 modelini resmi olarak tanıttı, ancak fiyat​ ve çıkış tarihi konusunda belirsizlik devam ediyor.

NİNTENDO SWİTCH 2 ÇIKIŞ TARİHİ

Nintendo, Switch 2'nin 2025​ yılında piyasaya sürüleceğini açıkladı, ancak kesin bir çıkış tarihi belirtmedi. Konsol hakkında daha fazla bilgi, 2 Nisan 2025 tarihinde düzenlenecek özel bir etkinlikte paylaşılacak. Bu etkinlik ile birlikte Switch 2'nin çıkış tarihi de netleşebilir. Ancak, Nintendo'nun bu konuda oldukça ketum olduğu ve sadece yıl bilgisi verdiği biliniyor.

Etkinlik, ABD​, Avrupa ve Asya'da çeşitli ülkelerde düzenlenecek deneme günleriyle birlikte gerçekleştirilecek. Ancak, Türkiye bu etkinliklerin yapılacağı ülkeler arasında yer almıyor. Bu da Türkiye'deki hayranların konsolu deneyimlemek için biraz daha beklemesi gerektiği anlamına geliyor.

NİNTENDO SWİTCH 2 FİYAT NE KADAR OLACAK?

Nintendo Switch 2'nin fiyatı konusunda resmi bir açıklama yok, ancak sızıntılara göre Avrupa'da €399 olacağı öne sürülüyor. Bu fiyat, orijinal Switch ve OLED modelinin fiyatlarından daha yüksek bir seviyede. İlk Switch £279.99, OLED modeli ise £309.99 fiyatla piyasaya çıkmıştı. Enflasyon ve Switch'in popülerliği göz önüne alındığında bu fiyat mantıklı görünüyor.

Ayrıca, konsolun çıkışıyla birlikte 25 yeni oyunun da piyasaya sürüleceği belirtiliyor. Bu oyunların her birinin €69 ile €79 arasında fiyatlandırılması bekleniyor. Bu da Switch 2 sahiplerinin cihazla birlikte yeni oyunlara da yatırım yapmak isteyebileceği anlamına geliyor.

NİNTENDO SWİTCH 2 TÜRKİYE FİYATI KAÇ TL OLACAK?

Avrupa'da €399 olarak açıklanan tahmini fiyat üzerinden hesaplama yapıldığında, güncel kur üzerinden (1 € = 35 TL varsayarak) Nintendo Switch 2'nin Türkiye fiyatı yaklaşık olarak 13.965 TL olabilir. Ancak, vergiler, ithalat maliyetleri ve diğer ek masraflar göz önüne alındığında bu fiyatın daha da yükselebileceği unutulmamalıdır.

Türkiye'de fiyatlandırma, döviz kurlarına ve yerel vergilere bağlı olarak değişkenlik gösterir. Bu nedenle, net fiyatın belirlenmesi için resmi açıklamaları bekleyeceğiz.

NİNTENDO SWİTCH 2 ÖZELLİKLERİ

Switch 2, ilk Switch'e göre daha büyük bir tasarıma sahip. Joy-Con kontrol cihazları siyah renkte ve renkli aksanlarla süslenmiş, konsolun yan tarafına bağlanıyor. Sağ Joy-Con'da yeni bir düğme bulunuyor ve bu düğmeler fare benzeri bir şekilde kullanılabiliyor. SL ve SR düğmeleri de daha büyük tasarlanmış.

Konsol üzerinde bir USB-C portu ve yeni bir ayak standı bulunuyor. Geriye dönük uyumluluk sunmasına rağmen, bazı Switch oyunlarının Switch 2 üzerinde tam uyumlu olmayabileceği belirtilmiş. Bu da bazı oyunların ya desteklenmeyeceği ya da tam uyumlu çalışmayacağı anlamına geliyor.

NİNTENDO SWİTCH 2 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Nintendo Switch 2, 2025 yılında piyasaya sürülecek, kesin tarih belirsiz.

NİNTENDO SWİTCH 2'NİN FİYATI NE KADAR OLACAK?

Avrupa'da €399 olacağı sızıntılar arasında, resmi fiyat açıklanmadı.

NİNTENDO SWİTCH 2 TÜRKİYE'DE NE KADARA SATILACAK?

Tahmini olarak €399'un TL karşılığı 13.965 TL, ancak resmi fiyat açıklanmadı.

NİNTENDO SWİTCH 2 HANGİ OYUNLARI DESTEKLEYECEK?

Switch 2, Switch oyunlarıyla geriye dönük uyumlu olacak, ancak bazı oyunlar tam uyumlu olmayabilir.

NİNTENDO SWİTCH 2'NİN ÖZELLİKLERİ NELER?

Geliştirilmiş Joy-Con'lar, USB-C portu, yeni ayak standı ve bazı oyunlarla geriye dönük uyumluluk.