Nintendo Switch 2’nin özellikleri neler? Nintendo Switch 2’nin çıkış tarihi sızdırıldı

16 Aralık 2024 19:17 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 19:21

Uzun zamandır beklenilen Nintendo Switch 2'nın çıkış tarihi sızdırıldı. Sızıntılar yeni el konsolunun detaylarına ve teknik özelliklerine de ışık tutuyor.

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Oyun dünyasının merakla beklediği Nintendo Switch 2’nin teknik özellikleri ve çıkış tarihi ortaya çıktı.

NİNTENDO SWİTCH 2 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Nintendo Switch 2 için merak edilen lansman takvimi de tüm beklentilerin ardından sızdırıldı.

Gündeme gelen iddialara göre ikinci nesil konsol, 2025 yılının Ocak ayında duyurusunun gerçekleşeceği, Mart ayında ise satışa sunulacağı belirtiliyor.

NİNTENDO SWİTCH 2 ÖZELLİKLERİ NELER?

NVIDIA Tegra 239 çipinden güç alacak olan Nintendo Switch 2, 60W’lık şarj cihazı ve soğutucu desteğine sahip olacak.

12 GB RAM bellediğin ve 8 Cortex A78 Arm CPU biriminin Nintendo Switch 2’de yer alması bekleniliyor.