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 | TGRT Haber

Nitelikli çoğunluk kaçtır? Terörsüz Türkiye Komisyonu'nda nitelikli çoğunluk şartı olacak

Terörsüz Türkiye Komisyonu nitelikli çoğunluk şartı ile birlikte nitelikli çoğunluğun sağlanması için kaç üye şartının olacağı merak ediliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) kurulması planlanan Terörsüz Türkiye Komisyonu, PKK’nın silah bırakma süreci ve suça karışmamış örgüt mensuplarının topluma entegrasyonunu düzenlemek için çalışmalarını sürdürecek. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un çağrısıyla oluşturulan 51 üyeli komisyon, partilerin sandalye sayılarına göre temsil edilecek.

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Nitelikli çoğunluk kaçtır? Terörsüz Türkiye Komisyonu'nda nitelikli çoğunluk şartı olacak
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
30.07.2025
saat ikonu 17:56
|
GÜNCELLEME:
30.07.2025
saat ikonu 17:56

’de kurulması planlanan Komisyonu, nitelikli çoğunluk ilkesine dayalı karar alma süreciyle görev yapacak. , örgütü ’nın silah bırakma süreci ve topluma entegrasyon düzenlemeleri için çalışmalar yürütecek.

NİTELİKLİ ÇOĞUNLUK KAÇTIR?

Nitelikli çoğunluk, bir karar alma sürecinde basit çoğunluktan (oyların yarısından bir fazlası) daha yüksek bir oy oranı gerektiren bir oylama yöntemidir. ’de nitelikli çoğunluk, genellikle toplam üye sayısının üçte ikisi (2/3) veya beşte üçü (3/5) olarak tanımlanır. Örneğin, 51 üyeli bir komisyonda 2/3 nitelikli çoğunluk için en az 34 üyenin onayı, 3/5 nitelikli çoğunluk için ise en az 31 üyenin onayı gerekir.

Nitelikli çoğunluk kaçtır? Terörsüz Türkiye Komisyonu'nda nitelikli çoğunluk şartı olacak

Nitelikli çoğunluk yöntemi, özellikle önemli kararların alınmasında farklı siyasi grupların mutabakatını gerektirir ve çoğunluk partilerinin tek başına karar almasını zorlaştırır. Örneğin, 51 üyeli komisyonda 2/3 çoğunluk için 34 oy gerektiğinde, birden fazla partinin desteği şart olur. Bu nedenle derin bir konsensüs şarttır.

Nitelikli çoğunluk kaçtır? Terörsüz Türkiye Komisyonu'nda nitelikli çoğunluk şartı olacak

KOMİSYONDA NİTELİKLİ ÇOĞUNLUK NE DEMEK?

, partisinin komisyona katılımını nitelikli çoğunluk şartına bağlamış ve bu ilkenin uygulanması durumunda komisyona 10 üye ile katılacaklarını belirtmişti. Terörsüz Türkiye Komisyonu’nda nitelikli çoğunluk, komisyon kararlarının alınması için üye sayısının 2/3’ü (34 oy) veya 3/5’i (31 oy) gibi yüksek bir oy oranıyla onaylanması gerektiği anlamına gelir.

Nitelikli çoğunluk kaçtır? Terörsüz Türkiye Komisyonu'nda nitelikli çoğunluk şartı olacak

Örneğin, 51 üyeli komisyonda bir kararın 2/3 çoğunlukla alınması için en az 34 üyenin onayı gerektiğinden, farklı siyasi görüşlerden partilerin uzlaşması zorunlu hale gelir.

NİTELİKLİ ÇOĞUNLUK NASIL SAĞLANIR?

Nitelikli çoğunluk, komisyonda yer alan üyelerin belirli bir oranda (2/3 veya 3/5) oy birliği sağlamasıyla elde edilir. Terörsüz Türkiye Komisyonu’nda, 51 üyenin en az 34’ünün (2/3) veya 31’inin (3/5) bir karar için “evet” oyu vermesi gerekir. Bu, ’nin 21 üyesiyle tek başına karar almasını zorlaştırır ve (10 üye), DEM Parti (4 üye), MHP (4 üye) gibi diğer partilerin desteğini gerektirir.

Nitelikli çoğunluk kaçtır? Terörsüz Türkiye Komisyonu'nda nitelikli çoğunluk şartı olacak

Komisyonun 51 üyeden oluşması planlanmakta ve üye dağılımı, partilerin TBMM’deki sandalye sayılarına göre belirlenmiştir. Şu anki plana göre:

  • AK Parti: 21 üye
  • CHP: 10 üye
  • DEM Parti: 4 üye
  • MHP: 4 üye
  • Yeni Yol Partisi: 3 üye
  • HÜDA PAR: 1 üye
  • DSP: 1 üye
  • EMEP: 1 üye

Bağımsızlar ve diğer küçük partiler: Meclis’te grubu bulunmayan partilerin her biri 1’er üye ile temsil edilecek.

İYİ Parti, komisyona katılmayacağını açıklamıştır. Yeniden Refah Partisi, Demokrat Parti ve TİP’in katılım kararları henüz netleşmemiştir.

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