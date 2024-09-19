Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, Gaziantep'te doğdu

19 Eylül 2024 16:22 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 16:31

2024 yerel seçimlerinde Gaziantep'in Nizip ilçesinde CHP'den Nizip Belediye Başkanı olarak seçilen Ali Doğan gündem oldu. Vatandaşlar tarafından Ali Doğan kimdir, kaç yaşında, nereli soruları merak ediliyor.

Gaziantep'in Nizip ilçesinin Belediye Başkanı Ali Doğan gündem oldu.

Birçok vatandaş tarafından Ali Doğan kimdir, kaç yaşında, nereli gibi soruların cevapları araştırılmaya başlandı.

ALİ DOĞAN KİMDİR, HANGİ PARTİDEN SEÇİLDİ?

Ali Doğan, 14 Ekim 1975 yılında Gaziantep'in Karkamış ilçesinde dünyaya geldi.

İlk ve orta öğretimini burada tamamladıktan sonra Nizip Endüstri Meslek Lisesi'nden mezun oldu.

Karkamış Barajı'nda teknikerlik yapan Ali Doğan, 1999 yılında ticarete atıldı.

Gaziantepliler Derneği gibi birçok sivil toplum örgütünde yöneticilik ve başkanlık yaptı.

2019 yerel seçimlerinde Karkamış Belediye başkanı olarak seçildi.

Ali Doğan, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde ise CHP'den Gaziantep Nizip Belediye Başkan adayı oldu ve seçimleri yüzde 37.9 oran ile kazandı.

ALİ DOĞAN KAÇ YAŞINDA?

14 Ekim 1975 yılında doğan Ali Doğan, 2024 yılı itibarıyla 48 yaşındadır.