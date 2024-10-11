Nobel Barış Ödülünü kazanan Nihon Hidankyo nükleer silah karşıtı çalışmaları ile tanınıyor

11 Ekim 2024 14:15 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 14:18

Nobel Barış Ödülünün bu yıl Japon kuruluş Nihon Hidankyo'ya verilmesinin ardından bu topluluğun ne olduğu ve kimlerden oluştuğu merak edilmeye başlandı.

Hiroşima​ ve Nagazaki'ye atılan atom bombalarından sağ kurtulanların oluşturduğu Japon kuruluş Nihon Hidankyo, nükleer silahlara karşı yürüttüğü faaliyetlerle biliniyor.

NİHON HİDANKYO NEDİR, NASIL BİR TOPLULUK?

Japonya Atom Bombası Mağdurları Derneği olarak bilinen Nihon Hidankyo, Hiroşima ve Nagazaki’ye atılan atom bombalarından hayatta kalan insanların haklarını savunur, barış ve nükleer silahsızlanma için çalışmalar yürütür.

Bu topluluk, atom bombası mağdurlarının fiziksel ve psikolojik yaralarını sarmak, sosyal haklarını korumak, onlara tıbbi destek sağlamak ve nükleer silahların kullanımına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleyerek Japon hükümetine nükleer silahların yasaklanması için baskı uygular.

NİHON HİDANKYO ÜYELERİ KİMLERDEN OLUŞUR?

Nihon Hidankyo üyeleri, 1945 yılında Hiroşima ve Nagazaki’ye atılan atom bombalarından sağ kurtulan kişilerle atom bombasından kurtulan kişilerin çocukları ve nükleer silahlara karşı çıkan aktivistlerden oluşur.

2024 NOBEL ÖDÜLÜNÜ HANGİ KURULUŞ ALDI?

Her yıl ulusların kardeşliği ve barışı destekleme amacıyla kişi ya da kuruluşlara verilen Nobel Barış Ödülü bu yıl Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan atom bombalarından sağ kurtulanların oluşturduğu Japon kuruluş Nihon Hidankyo’ya verildi.