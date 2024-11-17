Nobel Edebiyat Ödülü ve Nobel barış ödülüne aday gösterilen ama kazanamayan kim? Kim Milyoner Olmak İster’de soruldu

17 Kasım 2024 23:46 - Güncelleme : 17 Kasım 2024 23:47

Nobel Edebiyat Ödülü ve Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilen ama kazanamayan Lev Tolstoy’dur.

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Oktay Kaynarca​'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster​ yarışmasında, Nobel ödülüyle ilgili bir soru sosyal medyada gündem oldu.

NOBEL EDEBİYAT ÖDÜLÜ KAZANAMAYAN KİM?

Kim Milyoner Olmak İster'in 17 Kasım günü ekrana gelen son bölümünde “1902, 1903, 1904, 1905 ve 1906'da Nobel Edebiyat Ödülü'ne, 1901, 1902 ve 1909'da Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilen ancak kazanamayan kimdir?” sorusu soruldu.

Şıklar arasında ise şu isimler yer aldı:

A) Fyodor Dostoyevski B) George Orwell C) Lev Tolstoy D) Friedrich Nietzche

Doğru cevap ise C şıkkı Lev Tolstoy olacaktı.

Rus edebiyatının dev isimlerinden biri olan Lev Tolstoy, Nobel Edebiyat Ödülü'ne birkaç kez aday gösterilmesine rağmen bu ödülü kazanamamıştır. Aynı şekilde Lev Tolstoy, Nobel Barış Ödülü'ne de birkaç kez aday gösterilmiş ancak bu ödüle de layık görülmemiştir.