Nobel Ekonomi Ödülü alan Daron Acemoğlu York Üniversitesi'nden mezun oldu

14 Ekim 2024 13:05 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 13:09

Nobel Komitesi bu yıl Ekonomi Ödülü'nü Daron Acemoğlu, Simon Johnson ve James A. Robinson'a verildiği açıkladı. yapılan açıklamanın ardından Daron Acemoğlu kimdir, kaç yaşında, nereden mezun oldu, Türk mü soruları gündeme geldi.

ABD'nin önde gelen üniversitelerinden MIT​'de öğretim üyesi olarak görev yapan Daron Acemoğlu, Simon Jahnson ve James Robinson ile birlikte Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazandı.

Türkiye'den Nobel Ödülü alan üçüncü isim olan Daron Acemoğlu kimdir, kaç yaşında, Türk mü, nereden mezun oldu gibi soruların cevapları vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

DARON ACEMOĞLU KİMDİR, NEREDEN MEZUN OLDU?

Daron Acemoğlu 3 Eylül 1967 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Babası hukukçu olan Daron Acemoğlu ilköğrenimi İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bulunan Aramyan Uncuyan Ermeni İlkokulu'nda okudu.

Lise eğitim öğretimini Galatasaray Lisesi'nde tamamlayan Daron Acemoğlu lisans eğitimini ise İngiltere'nin York Üniversitesi'nde Matematiksel Ekonomi ve Ekonometri Bölümü'nde tamamladı.

Yüksek lisans ve doktora derecelerini Londra Ekonomi Okulu'nda tamamladıktan sonra 1992-1992 yılları arasında aynı yerde ders vermeye başladı.

1993 yılından beri kariyerine ABD'de bulunan Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) devam ediyor.

Üniversitede bir öğretim üyesine verilebilecek en yüksek unvan olan enstitü profesörü unvanını 2019 yılında alan Daron Acemoğlu, Asuman Özdağlar ile evlidir ve çiftin iki çocuğu bulunuyor.

DARON ACEMOĞLU ASLEN NERELİDİR?

1967 yılında İstanbul'da doğan Daron Acemoğlu aslen Ermeni kökenlidir.